El ex delantero de la Selección Argentina, Sergio 'Kun' Aguero, volvió a mostrar su descontento con el sistema impositivo argentino y criticó el impuesto a la riqueza.

“No armé ningún quilombo. La gente es muy sensible acá”, manifestó en diálogo con Radio 10 luego de la polémica desatada por sus dichos de la semana pasada sobre el "laberito fiscal" de la Argentina.

“No estoy en contra de pagar impuestos... si toda mi vida pagué impuestos. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá el patrimonio. Es en muchos países", manifestó ante el programa que conduce Jorge Rial.

Y sumó: "Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, digo que en cualquier parte de mundo que haya patrimonio, me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto”.

En ese sentido, el ya retirado futbolista remarcó que "por más que digan con eso ayudas... Flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿qué hacés con eso? El país después que haga lo que quiera".

"No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto”, apuntó el ex Manchester City.

“Si vos no tenés ingresos, vos seguís pagando el patrimonio. Si tenés 100, te van a ir sacando de a 2 todos los años. Un viejo que se retiró de 70 años, dice no quiero laburar más, tengo patrimonio, no tiene más ingresos. ¿Qué va a estar el viejo, con 70 años, laburando para poder pagar el patrimonio? Es una locura”, detalló además.

Y cerró fundamentando su opinión: “¿Sabés dónde viven los billonarios, trillonarios o quintillonarios? Florida no tiene patrimonio, Gran Bretaña no tiene patrimonio, Madrid no tiene patrimonio, Singapur no tiene patrimonio, Dubai no tiene patrimonio. Pero estoy hablando de los países que vas a relajarte a vivir la vida. Se van todos ahí. ¿A dónde vas a ir?”.