Este viernes por la tarde, Kalia Manzur, la pastelera que representa a Comodoro Rivadavia y a la Patagonia en el programa de pastelería conocido como "Bake Off", transmitido por la pantalla de Telefé, participó de una charla a solas con ADNSUR y respondió todos las preguntas de sus seguidores

La participante destacó que desde que integra la competencia, la repercusión que ha tenido del público es maravillosa: "La gente es tan hermosa. Hay otras que no, que piensan que soy intensa, insoportable. Si me conocieran personalmente sabrían que soy más intensa", comentó entre risas.

¿Quién es Kalia Manzur y cómo llegó a Bake Off?

La pastelera vive en el barrio Saavedra, sus hijos son de Comodoro Rivadavia y ella vivió toda su vida en la ciudad. "Estoy separada y tengo cuatro hijos, una sola nena. Soy profesora de pintura, y un día Lautaro y Jainen me dijeron que me anote en el reality, tenía que cocinar y fuimos a comprar las cosas para hacer un cheesecake, un sábado mandamos el video y el lunes me llamaron para decirme: "Hola ,soy de bake off", el miércoles te llamamos por zoom y tuve que hacer una torta. Hice el zoom con Gonzalo, el productor y Manuel, que fue mi coach de gastronomía, me preguntaron de pastelería", explicó la participante patagónica.

"Amo cocinar cosas dulces, me di cuenta que no sabía un montón. Nunca hice un curso de cocina", aseguró.

En relación al primer zoom en el que tuvo contacto con la producción de Bake Off, contó que preparó "un bizcochuelo de nuez, una torta forrada y le pinté una cara", recordó.

Una semana después, la comodorense viajó a Buenos Aires, y formó un equipo de cinco personas en donde fueron evaluados. "A la semana siguiente me llamó a Gonza (el productor)", manifestó.

"Yo tenía la intuición de que iba a quedar, lo sentí", confesó Kalia.

Redes sociales

En relación a los comentarios de redes sociales dijo: "Yo tomo solamente lo positivo, y a los que no me dicen cosas buenas les pongo "me gusta" y no pasa nada. No me afecta, creo que te suma que hablen de vos, lo malo y lo bueno. Lo que no suma es que no hablen", sostuvo.

"Me gustan las redes sociales, ya tenía mi canal de youtube, y ahora con tik tok no lo podía creer, subí un video y tenía 23 mil seguidores", contó contenta la participante, y comentó el buen clima además que crean con sus compañeros. "Nosotros tenemos un grupo que nos queremos, hemos formado un grupo con Ximena con "x ", Hernán, Gi, Cele, Charlie Brown".

Ante la consulta de uno de los seguidores durante el Intagram Live sobre los costos, y la estadía, en el transcurso de la participación en el programa, la pastelera contó "la estadía nos la pagaban, estábamos todo el día grabando, no solamente que son 2 horas exactas de cocina, sino que siguen las cámaras prendidas y que a nadie se le ocurra tocar nada. No nos podemos ni acercar a nuestras preparaciones, nada", detalló. Y explicó que en el hotel al principio, vivían con Charlie, Ximena con "x" y Emiliano. Y desde el principio miraban videos, recetas, charlaban, previo a cada programa.

Los jurados de Bake Off

"Betu es lo más, lo que ven ahí, imagínenselo tres o cuatro veces más. Todo el mundo dice que en este Bake Off fluyó, se relajó más. Tiene que ver con nosotros igual. Pienso yo", opinó Manzur.

Por su parte, "Dolly es lo más, es la típica mama, abuela que quiere ayudar y la retan, entre todos hablábamos y era a la que mas miedo le teníamos. Sabe tanto, es re generosa, es buena. Pame fuera de cámara viene, charla, te pregunta", sostuvo en relación a Dolly Yrigoyen.

También describió a Paula como una persona súper compañera y amorosa y a la Chepi "como alguien igual a uno".

Ante las consultas de los conectados en la entrevista en referencia a los editados del programa, Kalia explicó que "reducen el contenido para poner las cosas más jugosas y picantes" y que ¡no se tira nada de comida! "Nosotros después de la de gustación no podemos probar nada, pero no pero todos los que trabajan para el programa se traen su tappercito y se reparte entre todos", aseguró.

Al preguntarle por sus planes a futuro, la pastelera dijo que "hasta que no termine el programa es muy difícil de pensar", pero si está segura de que le encanta subir a youtube sus recetas, y se compromete a hacer todas las recetas del programa. "Ahora estoy dedicada al programa", enfatizó.

"Estoy re feliz disfrutando de cada momento que estoy pasando. Millones de gracias a todos", concluyó la participante.