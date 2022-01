Un ingeniero que tiene pequeña empresa en Paraguay pudo cumplir lo que para él era un sueño, llevar de vacaciones a sus empleados. Ahora ya se preparan para el próximo viaje que será en Brasil.

Según contó su esposa Fabiola Colnago, el hombre ahorró dinero por todo un año y le regaló a sus empleados unas mini vacaciones en Encarnación como retribución por todo el trabajo realizado en todo el año.

La motivación es tener una empresa diferente a las demás. Fabiola habló con diario Extra de Paraguay y relató que su marido, el ingeniero Sebastián Sánchez, de 34 años, siempre tuvo el sueño de ser un empresario diferente.

Hace cuatro años lograron montar la firma SF Máquinas, que se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaria de construcción. Allí trabajan técnicos, vendedores, choferes y personal de logística; unas 15 personas. Sánchez ahorró dinero durante un año para poder llevarles de viaje.

El video viral de la ballena jugando con una mujer frente a las costas de Madryn llegó al "nail art"

"Ellos (los empleados), siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con su familia. Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”, aseguró la mujer.

La empresa cerró varios días para poder tener un fin de semana largo y se fueron todos a disfrutar de la Perla del Sur. Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena y hasta hubo sorteos.

“Eran personas que se iban por primera vez a un hotel, a Encarnación o de vacaciones”, añadió la mujer. Y afirmó que el próximo viaje será a Brasil: "Este primer paseo fue como“ una prueba para ver si todo salía bien”, manifestó.