Padres de la Escuela 39 de Comodoro juntan firmas para reincorporar a la directora, Claudia Aguilar, tras ser separada del cargo por denunciar pérdidas de gas y fallas edilicias en el edificio.

La convocatoria es para esta tarde, partir de las 14 horas, en la plaza Carlos Gardel. Un grupo de padres juntará firmas para presentar en Supervisión de Escuelas.

Tal como informó ADNSUR el jueves, la Asociación Cooperadora de la Escuela N°39 emitió un comunicado pidiendo la restitución de Claudia Aguilar en su cargo.

En diálogo con ADNSUR Claudia Aguilar explicó los hechos que desencadenaron su separación. "Estoy sorprendida. La escuela estaba en proceso de refacción, algo pasó y había olor a gas dentro. Esto comenzó el 19 de mayo, que hice la primer denuncia por escrito. No se acercó nadie, en junio comenzaron a llegar, después de Obras Públicas me enviaron a una persona para asegurar que estaba todo bien, y cuando pregunté qué profesión tenía me dijo que era ingeniero", detalló.

Y agregó: "Cuando se estaba labrando el acta la delegada Nelly Cruz dijo 'no me acuerdo cómo se escribe Dióxido de Carbono y Monóxido en símbolos químicos. El ingeniero dijo 'yo tampoco me acuerdo'. Un ingeniero no se puede no acordar... y cuando llegó para firmar dijo 'no soy ingeniero, soy estudiante avanzado. Pedí que quede asentado. Antes él había firmado un acta como ingeniero", dijo.

"Esto es un correctivo. Significa que ninguna directora tiene que hacer una denuncia porque te cortan la cabeza, te sacan del cargo", afirmó la directora.