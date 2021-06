Jueves con temperatura bajo cero en Comodoro y Rada Tilly 🥶

Este jueves, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán una de las mañanas más frías del año, con una temperatura de -2° C bajo cero durante la mañana.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un clima despejado y sin vientos en la zona, con una temperatura máxima que podría llegar a los 7°C por la tarde.

Para el viernes, las ráfagas de viento volverán a sentirse, las cuales oscilarán los 40 a 50 km/h. La temperatura máxima será de 8 grados por la tarde.

Y el sábado, según indicó el SMN, continuarán las ráfagas de 50 km/h y aumentará la temperatura, con una máxima de 13 grados y un cielo algo nublado.