Jubilados municipales de Comodoro reclaman un bono navideño al ISSyS

La Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Comodoro Rivadavia solicitó por nota ante la presidencia del ISSyS para que considere la posibilidad de otorgar un bono navideño a los integrantes del sistema previsional de Chubut, en similitud a lo que han previsto el gobierno nacional y también el municipio de Comodoro Rivadavia.

La nota, dirigida al presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Alfredo Prior, solicita al funcionario que “contemple la posibilidad de que el organismo que Ud. presidente instrumente durante el transcurso de este mes, el otorgamiento de un bono navideño destinado a los jubilados provinciales”.

“Dicha solicitud –añade la nota- obedece al requerimiento de nuestros asociados, dado que el bono navideño viene implementándose no solamente en los agentes activos de las diferentes reparticiones, sino también entre los pasivos de la ANSES”.

El gobierno confirmó un bono navideño para jubilados

Los jubilados municipales habían recibido el año pasado el bono navideño que otorgó el municipio de Comodoro Rivadavia a sus empleados, por no haber incluido a los pasivos en la paritaria 2020, según recordaron referentes de ese sector. Este año, el beneficio no se hizo del bono navideño municipal no se hizo extensivo a los jubilados y pensionados.

La nota dirigida al ISSyS añade, tras solicitar el reconocimiento para atravesar las fiestas de fin de año, que “el sector pasivo ha debido soportar innumerables atrasos en el cobro de sus haberes jubilatorios, debiendo aceptar el cobro de los mismos en cómodas cuotas, por lo que la asignación de un bono navideño no hará más que restaurar, en parte, la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos durante el transcurso de los últimos años”.