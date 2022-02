El próximo mes de marzo, cuando se haga efectivo el pago de los haberes de febrero, habrá novedades para varios sectores de jubilados provinciales, que comenzarán a percibir lo que se comenzó a pagar a los activos de cada uno de sus sectores.

ADNSUR dialogó con la vocal por los pasivos en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, Sara Gianardo, quien indicó que así será “en los casos de los Ministerios de Familia y de, Salud, así como los jubilados de la ex ley 1987, es decir la administración central”.

Sostuvo que en estos sectores “donde se empezó a pagar la cláusula gatillo a los activos a mitad de enero y ahora en febrero se pagó el segundo tramo”, es donde ya “estamos trasladando a los haberes de febrero, o sea que los jubilados de esas reparticiones van a cobrar en marzo los haberes correspondientes al primer tramo de cláusula gatillo”.

Según la vocal del ISSyS, esto significa que en general, los pasivos están cobrando los aumentos apenas un mes después que los activos. Por ejemplo, respecto a los casos anteriores, dijo que “el pago se hará efectivo a los 30 días, un mes antes del límite que establece la ley”, ya que “la primera parte se pagó el 18 de enero, cuando ya teníamos cerrada la liquidación de enero, por eso ahora están pagando el segundo tramo, la información debe estar antes de mediados de mes”.

Respecto a los retirados y jubilados de la policía Gianardo dijo que “todavía los activos no cobraron cláusula gatillo, pero hay una información de que estarían cobrando por planilla complementaria en los próximos días. Hasta que no se cobre, no podemos hacer el traslado de la movilidad a los jubilados de esa repartición”.

De todos modos, aclaró que respecto al aumento que recibió el personal policial activo a fines de 2021 “ya se pagó con los haberes de enero, pero como dice la ley, una vez que se pague cláusula gatillo, tenemos 60 días para trasladarlo”.

Gianardo manifestó que “obviamente que sabemos que la gente necesita cobrarla antes, que pasó mucho tiempo, que es una deuda muy vieja, que la plata se desactualiza día a día, y que cuanto antes se hagan los trámites es mejor y se favorece al jubilado. Con esa premisa estamos trabajando, se está gestionando y se está apurando para trasladar ese incremento de haberes jubilatorios”.

Finalmente, anticipó la vocal de los pasivos que también “se está liquidando con los haberes de febrero es un retroactivo que tenían los empleados judiciales del mes de noviembre y diciembre, más la actualización correspondiente del salario anual complementario”.