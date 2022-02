Juan Grabois desmintió haber estado hospitalizado por consumir cocaína adulterada

El envenenamiento masivo producido por el consumo de cocaína adulterada en el Gran Buenos Aires causó conmoción en todo el país la semana pasada, y en medio del aumento de las cifras de internados y fallecidos, Juan Grabois fue víctima de una fake news que lo ubicaba como uno de los hospitalizados por el caso.

El dirigente social, de quien decían, había tenido que ser atendido por profesionales de la salud a raíz de un presunto consumo de la droga envenenada, salió a desmentir la noticia en las últimas horas, y afirmó que "nunca me fumé un porro".

Lo hizo en su cuenta de Instagram, durante una tranmisión en vivo junto a Sebastián Sánchez, de la organización Vientos de Libertad pertenenciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Estuvieron a punto de morir por la cocaína envenenada, les dieron el alta y volvieron a consumirla

Allí, el referente del Frente Patria Grande desmintió la noticia y calificó su difusión como una “adicción al odio”.

“Sé que no es el mejor horario, ni el día, para una transmisión de este tipo. Aprovechando que, según me cuentan, ayer fue tendencia en Twitter que yo estaba internado por consumir cocaína adulterada y hoy recibí un montón de mensajes preguntando por mi salud, nos pareció una buena oportunidad para abordar nuevamente, como venimos haciendo colectivamente antes y durante esta situación trágica, esta verdadera masacre, un tema del que nosotros no opinamos, nosotros actuamos hace muchos, muchos años”, comenzó su descargo Grabois.

Y agregó: “La primera reflexión es sobre una adicción que no es a una sustancia, pero actúa sobre el organismo. Es la adicción al odio".

Hay 20 muertos y 74 internados por la cocaína adulterada: sacaron de circulación otras 7.000 dosis

En ese sentido, consideró que "hay que estar muy mal de la cabeza, muy mal, no quiero decir de la cabeza. Hay que estar mal espiritualmente, humanamente, para con el dolor de tantas familias y el dolor que pueden provocar a otras personas inventar una noticia sobre un tema tan delicado como que una persona esta internada por haber consumido cocaína adulterada”.

Posteriormente se mostró asombrado por la repercusión de la noticia. "Me sorprendió que mucha gente que me conoce bien, gente de la militancia, algunos dirigentes importantes, creyeran lo que salió en Twitter. Lo creyeron efectivamente”, señaló.

Y cerró: “Para contarles mi experiencia con las drogas, nunca me fumé un porro siquiera. Porque de chiquito me tocó ver cómo la droga se llevaba vidas de gente conocida, amigos, vi gente muerta. Y eso me impactó profundamente y tuve un instintivo rechazo por la droga. Por cualquier forma de adicción que pueda llevar a la destrucción de tus lazos humanos”.