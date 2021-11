Jóvenes emprendedores de Comodoro se reunieron en el Centro de Información Pública

Este miércoles, se realizó un encuentro con jóvenes emprendedores que formaron parte del programa PEI (Programa de Empleo Independiente) en instalaciones del CIP, a fin de brindarles acompañamiento para el desarrollo de sus proyectos comerciales. Dicho proyecto se difunde y desarrolla a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El acompañamiento tiene el objetivo de brindarles herramientas a los comodorenses más jóvenes e incentivarlos en el emprenderismo con capacitaciones y ayuda económica para invertir en los emprendimientos y asegurar el crecimiento de los mismos.

Durante la entrega, estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita y la responsable de la Oficina de Empleo, Mara Asencio.

En ese marco, Fita indicó que estos programas “son políticas públicas para que los jóvenes puedan generar su propio negocio e ingresos, pensando en un futuro brindar puestos de trabajo”.

De esta manera, destacó la labor conjunta que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación con la Oficina de Empleo Municipal y agregó que “venimos marcando, por pedido del intendente, distintos ejes para fortalecer este espacio. Es importante que entiendan que cada una de las posibilidades que les brinda el Estado debe ser utilizado y reutilizadas para su crecimiento en cada uno de ustedes ”.

“Hoy pueden ver sus marcas en los banner y eso los debe hacer sentir orgullosos porque solamente ustedes saben del esfuerzo para llegar hasta acá, Nosotros desde la oficina los acompañamos con el apoyo y las consultas que se les brindan para que puedan salir adelante”, sostuvo.

Respecto a la primera entrega de ayuda económica, el funcionario manifestó que “de ahora en más, en ustedes está el compromiso para que puedan hacer crecer sus negocios y recibir el segundo tramo de la misma, logrando el crecimiento que tanto anhelamos, que ayuden a otros como ustedes dando trabajo ”.

“Algunos ya tienen su propio lugar en distintos barrios de la ciudad y deben aprovechar las herramientas con las que cuentan en la Oficina de Empleo y Comodoro Conocimiento, que les aportaron a seguir desarrollando la actividad”, enfatizó Fita.

Por su parte, la coordinadora del programa, Mara Asencio felicitó a los participantes y expresó su emoción por una etapa concluida. “Iniciamos el año pasado en pandemia, pero hoy es agradable saber que cumplimos con el objetivo. Este es el inicio del proyecto que cada uno presentó, hoy ven sus marcas reflejadas en cada banner que los va a identificar con su nombre e inician el camino de emprender ”.

Nuevos emprendedores

Por otro lado, los jóvenes emprendedores relataron su experiencia y agradecieron la oportunidad de desarrollar su propia marca. “Yo trabajaba haciendo tarjetas, panfletos, entre otras tareas relacionadas al diseño pero con la empresa Pulling –que es socio de lo que trabajamos actualmente- ahorramos y empezamos el proyecto independiente de Comodoro Trabaja”, explicó Nicolás Rey, del emprendimiento Print X.

En este marco, resaltó las capacitaciones de tres meses que les brindaron, donde les enseñaron cómo llevar a cabo el proyecto adelante, las cuestiones a tener en cuenta en el armado de un presupuesto y los pasos a seguir para finalizar y cumplimentar la idea. “Es un orgullo y nos da mucha emoción llegar hasta acá, porque todos nos esforzamos mucho y nos apoyamos como compañeros”, exclamó Nicolás.

“Yo personalmente comencé con el plan de jóvenes para buscar trabajo, y al hacer diseño particular, me comentaron sobre este programa de jóvenes emprendedores que te da la posibilidad de salir adelante. Estamos muy contentos por la oportunidad y el futuro que se nos viene ”, finalizó.

Por último, Daniel García, que desarrolló su emprendimiento de peluquería, comentó que sus inicios fueron cortando el pelo a domicilio pero que tuvo que invertir en un comercial local para trabajar fijamente por la demanda de clientes.

"Me compré las herramientas y me perfeccioné, yendo a capacitaciones, cursos y eventos de barbería como el que se llevó adelante adelante en el Predio Ferial. Un cliente me habló sobre el proyecto para jóvenes emprendedores, averigüé con Mara y me interioricé al respecto", comentó.

A partir de eso -continuó-, “presenté mi oficio como peluquero, mis conocimientos, títulos y todo en lo que avancé. Tenemos una muy buena relación con mis compañeros, el coach nos ayudó en cómo desarrollarnos en el trabajo para tener un buen liderazgo y mi sueño es poder tener gente trabajando, contar con una peluquería estéticamente bien completa y tener sucursales en un futuro ”.