ESQUEL (ADNSUR)- En la tarde del lunes, se dio inicio en Esquel a la campaña de vacunación contra el coronavirus en las instalaciones del Club Independiente. En esta ocasión, se aplicaron las dosis a los adultos mayores de 70 años con factores de riesgo y algunas personas que trabajan en el sector de la salud.

Hasta el club llegaron muchos abuelos, expectantes ante la posibilidad de vacunarse. Josefina es una de las personas que pudo vacunarse este lunes y espera su segunda dosis que se le aplicará el 29 de marzo. Tiene 93 años y afirmó que desde el 26 de abril del 2020 que no salía ni a la vereda de la casa, por temor al contagio.

"La verdad no sentí nada. Fue hermoso, divino todo. A la edad que tengo, 93, no salía para nada de la casa. Desde el 26 de abril no puse un pie en la vereda de mi casa, es mucho tiempo, casi un año", manifestó a Red 43.

Y aseguró que si bien previo a la pandemia mucho no salía por su edad "al menos iba a comprar y ahora nada. Me gustaría volver a salir si estoy bien de salud", indicó Josefina.