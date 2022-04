En diálogo con ADNSUR, el capitán de Navío (RE) José María Pernuzzi recordó que su participación "comenzó el 23 de marzo de 1982 con búsqueda en superficie alrededor de Malvinas para localizar a los buques británicos que venían desde Punta Arenas hasta las Islas".

"La recuperación del 2 de abril de 1982 me sorprendió en Bahía Blanca. Teníamos un avión destacado en Río Grande que le brindaba apoyo al resto de la Flota para el desembarco", agregó. "En ese momento, yo era suboficial segundo y me tocaron diferentes vuelos de exploración. Yo era operador antisubmarino, trabajaba con los radares y las señales electromagnéticas", precisó.

"Uno de los vuelos más destacados fue la búsqueda de los náufragos del Crucero Belgrano entre la noche del 2 de mayo y la madrugada del 3 de mayo. Iniciamos las búsqueda con la incertidumbre sobre lo que había sucedido con el Crucero ARA Belgrano. Salimos para hacer las tarea de búsqueda y de guerra antisubmarina. Había un alto estado del mar que dificultaba arrojar las sonoboyas antisubmarinas", explicó.

"Nos abocamos a la búsqueda con los buques Bouchard y Piedrabuena que eran los escoltas del Crucero Belgrano. En ese momento, volamos con lluvia, lloviznas y el cielo totalmente cubierto. Pasamos cerca de las balsas porque el capitán Galazzi relató -años después- que escucharon ruidos de aviones durante esa noche", detalló.

"El avión que encontró a las balsas pertenece a la escuadrilla de exploración que también tuvo su asiento en la Base Almirante Zar de Trelew en los últimos años", destacó.

"A las 05:10 hs AM del 5 de mayo de 1982, despegamos de Río Grande porque la misión era circundar Malvinas. A las 07:10 hs AM obtengo el primer contacto. De inmediato, lo informé al capitán Ernesto Proni Leston (que era el comandante dela avión) quien me dijo '¿che, Pernuzzi, estás seguro que es un contacto? ¿No será una isla que está al sur''. Y le respondí 'le aseguro que no es una isla, es el Sheffield'. Ahí se inició la misión", afirmó.

"Dábamos pocas vueltas de radar para mantenernos fuera del horizonte de los buques. Inmediatamente, el HMS Sheffield comenzó a emitir con su radar de alarma aérea temprana. El operador (que estaba al lado mío) detectó las señales electromagnéticas. Por la información que contábamos, nosotros ya sabíamos que era un buque de la clase 42 y -la posición de donde venía- coincidía con el contacto que yo había pasado. Eso indicaba que era un buque de guerra", señaló.

"Con esa información, se alertó a las tripulaciones de Super Etendard en Río Grande. Mantuvimos sucesivos acercamientos con la flota británica por más de 3 horas. El HMS Sheffield era el buque más moderno de dispositivos electromagnéticos con los que contaba Gran Bretaña y la OTAN", subrayó.

"A las 10:30 hs, ya tuvimos cerca a nuestros aviones Super Etendard y sacamos la última posición. Teníamos un problema con radar, yo le pedí un mayor acercamiento y una mayor altura. Eso conllevaba un mayor riesgo. En ese último acercamiento, fue dramático porque -acorde a las prácticas previas con los buques argentinos similares al Sheffield- nosotros sabíamos que ellos nos estaban viendo en su radar. Teníamos el riesgo de estar cerca del alcance de los aviones Sea Harrier y de los misiles Sea Dart de esos buques británicos", relató.

"Ibamos avanzando en silencio hasta que el comandante del avión dijo 'acá me planto y saquen lo que puedan'. En una vuelta de antena de radar, pude obtener los contactos, avisé que tenía la posición y -rápidamente- el avión se 'descolgó'. Esa información se transfirió a los pilotos de los aviones Super Etendard".

"Cuando regresamos, nos enteramos que los misiles habían salido lo que indicaba que la posición que informamos era correcta. El HMS Sheffield se terminó de hundir el 10 de mayo pero esa noche del 4 de mayo ya lo daban por hundido", completó el capitán de navío (RE) José María Pernuzzi.