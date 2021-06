Jorge Fernando "Locomotora" Castro pidió la ayuda de un cocinero a través de sus redes sociales, ya que, como comentó, estará participando de una nueva edición del reality culinario MasterChef Celebrity 3.

"Hola, buen día. Quería ver si hay algún maestro cocinero que me enseñe a cocinar porque voy a estar en MasterChef. Si vive por la zona de Temperley mejor. Sé cocinar pero si me enseña un poco, mejor. Un abrazo para todos", señaló el ex boxeador en sus redes sociales.

De acuerdo a lo trascendido, MasterChef Celebrity 3 comenzará a grabarse en julio, por lo que podría empezar a transmitirse en vivo a partir de agosto o septiembre de este año. El mismo está previsto que termine a fin de año.

Al igual que las ediciones anteriores, los domingos serán las galas de eliminación, desde las 22 horas, y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Telefe.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en la primera y segunda temporada, en MasterChef Celebrity 3 se repartirá una jugosa cantidad de dinero para el ganador del trofeo. Además de obtener un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality emitido por Telefe se llevará 1,2 millones de pesos