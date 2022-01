Javier Milei sorteó este miércoles su primer sueldo como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Entre más de un millón de personas anotadas para participar, el ganador se había inscripto apenas ayer, a las 21.10.

El sorteo se realizó en Mar del Plata en el marco de una charla pública que encabezó el economista libertario en Playa Grande, bajo el título "La justicia social es injusta".

El ganador fue un hombre 40 años, identificado como Hugo Federico Nacarado. Deberá ponerse en contacto con el partido dentro de los próximos 10 días para solicitar el premio de más de $ 200.000. De no presentarse en ese lapso, el sorteo se volverá a realizar para encontrar un nuevo ganador.

El sorteo lo realizó Karina Milei con la presencia de un escribano y tres testigos, que certificaron el procedimiento. El número se obtuvo mediante el algoritmo de números aleatorios de Google.

El diputado Javier Milei sortea su sueldo y colapsó la página web para anotarse

Luego fue el momento de la clase abierta de Milei. "Nosotros no te vamos a regalar el pescado, te vamos a enseñar a pescar. Espero que después de esto bastantes argentinos despierten y no confundan populismo y repartir la ajena con devolverle el dinero a aquellos que lo generaron honestamente", explicó en relación a la controversia que causó la decisión de no quedarse con su dieta.

Más tarde, desde el partido precisaron que el sorteo de la dieta parlamentaria se hará todos los meses bajo la misma modalidad, siendo transmitido en vivo en cada ocasión.

Nación investigará el sorteo del sueldo de Javier Milei

Podrán inscribirse para el concurso aquellas personas físicas, nacidas en argentina y con una edad mayor a 18 años. Para hacerlo deberán registrarse en la página https://mipalabra.javiermilei.com.

El legislador dijo en declaraciones radiales que en esta oportunidad más de un millón de inscriptos esperaban resultar ganadores del premio mayor. Precisó que "además pasaron por la página más de 7 millones de personas".

Consultado sobre las dudas respecto a la legitimidad del concurso, el economista adelantó que "está certificado por escribano y va a haber gente de sistema para que sea absolutamente transparente y no quede ninguna duda".

El diputado nacional explicó que solo pueden participar personas físicas y mayores de edad, y aclaró que para los interesados "se pide el DNI, nombre, celular y un mail" de contacto para el que gane.

Javier, el "canillita" que vende diarios en el centro de Comodoro hace más de 30 años

En esta oportunidad, el legislador liberal sorteó la suma de 205 mil pesos, que según informó corresponden a los 20 días de diciembre durante los que ejerció el cargo.

Milei justificó la decisión de sortear su primer sueldo como legislador, al afirmar que se trata de una "devolución" y negó que se trate de "un gesto de populismo", ante algunas de las críticas que recibió en redes sociales.

Milei presentó una plataforma web en su página oficial para que la gente se inscriba en el sorteo de su dieta como diputado y en las primeras horas el sitio tuvo problemas por la cantidad de gente que ingresó: cerca del economista liberal estiman que fueron cerca de 1.200.000 personas, solo en aquel momento.