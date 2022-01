En el marco de un show que llevó a cabo en General Cabrera, Córdoba, Javier Calamaro brindó su postura sobre la pandemia y afirmó que el coronavirus "es una excusa para tener dominada a la sociedad mundial".

"No causa los estragos que dicen que causa. es todo excusa para tener dominado a la población mundial. Estoy vacunado, me arriesgue a que me maten", indicó en diálogo con RadioPlay Con vos.

"Esta vacuna está llena de grafenos y metales pesados. Tengo siete amigos mios que murieron o quedaron deformes por ella", agregó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Asimismo remarcó y ejemplificó: "Como los judíos han bancado a Hitler en el tercer Reich. Este es el cuarto Reich, es la tercera guerra mundial donde demuestran que somos simples corderos que nos manejan", sentenció Calamaro.