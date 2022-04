El secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión del municipio de Comodoro; Germán Issa Pfister, reconoció que gracias a las obras que se vienen llevando a cabo desde el municipio y a los trabajos preventivos, se logró atenuar las consecuencias de las fuertes lluvias que cayeron en los últimos días.

"La ciudad respondió bien, obviamente con las complicaciones que una lluvia como la que tuvimos puede generar, pero creo que tuvimos también la parte positiva”, dijo y agregó que con esta misma cantidad de agua que cayó - alrededor de 80 milímetros -con las obras en marcha y el trabajo preventivo “se pudieron atenuar las consecuencias de lo que podría haber sido tiempo atrás con igual caudal de lluvia”.

Y en este marco, Issa Pfister lamentó el uso político de este tipo de situaciones tan preocupantes y con consecuencias para la población. “Es difícil responder a parte de la oposición, que es como si estuvieran esperando estos momentos con la computadora lista para subir un tuit con una foto”, manifestó en diálogo con La Cien Punto Uno.

“Es mejor concentrarse en la gestión. Somos conscientes de todas las obras pendientes, pero también de las que hicimos. Cuando a ellos les tocó estar -como la diputada Ana Clara Romero y su cercanía con la presidencia de Mauricio Macri- no se gestionó nada, no se avanzó en nada", recordó.

Y a continuación, el funcionario municipal afirmó que "hoy podemos mostrar lo que estamos haciendo, en materia de revestimiento de canales en el canal de La Roca, en el reservorio cuatro. Y los proyectos que hay próximos a financiarse en todo lo que tiene que ver con obras hídricas".

"Claramente falta mucho, y no son esas obras cosas que deba financiar el municipio, pero me parece que es caer en la fácil de esperar la lluvia, sacarse dos fotos y escribir un tuit es hasta difícil de responder. Nosotros estamos gestionando todos los días para que la gente esté mejor”

Finalmente, Issa Pfister habló del reclamo histórico de demanda de terrenos y viviendas en Comodoro, y aseguró primero que “tenemos que tener en claro cuáles son las responsabilidades que tiene que dar cada estamento público”.

“Hemos dado soluciones pero el IPV no es municipal, más allá de que hay que seguir trabajando por ser un problema mucho más amplio, pero no me parece una responsabilidad única del municipio”, dijo finalmente tras mencionar que se está trabajando para la entrega de 1008 lotes.