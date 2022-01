Investigan la BA.2, una nueva variante de coronavirus que ya circula en 40 países

Especialistas estudian la contagiosidad de la nueva variante BA.2 de coronavirus que aún no llegó al país pero circula en 40 países derivada de la Ómicron, que se sospecha que es "igual o más contagiosa" que ésta.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomendó el martes investigar la versión BA.2 de la variante Ómicron, que se está propagando rápidamente y de la que se desconoce el impacto que puede tener en la evolución de la pandemia de coronavirus.

Si bien las evidencias reunidas en torno a Ómicron se basan principalmente en el sublinaje BA.1, se observó, en los últimos días, la presencia destacada del sublinaje BA.2, "que difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga", según reconoció la OMS.

Eduardo López, infectólogo y asesor del presidente Alberto Fernández, dijo que la "nueva variante es un sublinaje de la Ómicron que apareció en la India" y que se detectaron "casos en Inglaterra, Dinamarca, Francia, Suecia y Filipinas".

Nuevos requisitos por Covid: hay 2.700 camiones varados entre Argentina y Chile

"Aparentemente es igual o más contagiosa que Ómicron, pero no parecería ser de mayor gravedad", apuntó, y añadió que "por ahora la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo está estudiando".

Asimismo, aclaró que por ahora parecería que esta nueva variante evade el sistema inmune de la misma manera que lo hace Ómicron. Algunos autores "especulan que este sublinaje de la variante Ómicron podría en Europa reemplazar al linaje primitivo BA.1 de Ómicron".

López sostuvo que "la mayoría de los autores consideran que los cuadros que se están dando ahora son asintomáticos y leves, pero en Dinamarca ya representa el 50% de los aislamientos. Hasta la fecha no hay datos de que en Argentina se hayan observado casos de BA.2, ni tampoco en Latinoamérica". Además de su presencia en Europa, la BA.2 también fue registrada en Estados Unidos, cuyos últimos casos se detectaron en el estado de Washington.

Cuáles son los nuevos criterios para considerar los casos positivos de coronavirus

En tanto, el infectólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner afirmó que la variante BA.2 deriva de Ómicron y recién se está estudiando. "Está presente en 40 países y no sabemos si está en Argentina, cuando haces PCR solo sabés si la persona está o no infectada, no analizamos la secuenciación genómica", aseguró.

"Hasta el momento no se ha encontrado la variante BA.2 en nuestro país", agregó a Télam.