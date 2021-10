Las fuertes ráfagas se hacen por estas horas en Chubut y Santa Cruz. Hay vigentes dos alertas por vientos intensos, tras ya varios días de viento fuerte y se esperan ráfagas que superarían los 110 km/h este martes.

Ante este panorama y con el fin de evitar complicaciones en el tránsito. Protección Civil Caleta Olivia informó este martes que debido a las inclemencias climáticas reinantes en la zona por vientos muy fuertes, desde la División Policial Ramón Santos se dispuso cortar la circulación.

Se decidió la "interrupción de circulación por Ruta Nacional N° 3 para vehículos de flota pesada que no lleven carga. Como así también vehículos que lleven carro de arrastre".

No obstante, recomendaron a los automovilistas particulares que de no ser por urgencia no circulen y eviten accidentes.

El alerta naranja vigente comprende la zona de sur de la provincia del Chubut, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, Río Senguer y Río Mayo y luego parte de la zona noreste de Santa Cruz. "El resto de la región de Chubut y Santa Cruz está bajo alerta amarilla”, precisó Aldo Sanchez, pronosticador local, este martes a la mañana ADNSUR.