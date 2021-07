Intentaron decapitar el busto de Néstor Kirchner y lo dejaron tirado sobre la ruta

El busto itinerante de Néstor Kirchner en Junín de los Andes, Neuquén, fue vandalizado el lunes por la noche. Un grupo de personas intentó decapitarlo, el busto cayó y quedó tirado sobre ruta 40.

"Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que prima la violencia y no hay respeto por lo que piensen distinto", aseguró el escultor Alejandro Santana.

Según revelaron algunos testigos del hecho, un auto llegó al lugar donde se encontraba estacionada la camioneta, en cuya caja estaba ubicado el busto del ex mandatario. Uno de los ocupantes bajó del vehículo, ató una linga al cuello y arrancó. En el tirón, la camioneta volcó y "a los vándalos no les importó", indicó Santana.

El vehículo continúo con su marcha y arrastró el busto hasta que se trabó con el guardarrail y la soga se cortó. "Seguramente fue un movimiento muy brusco, porque hay que cortarla siendo tan ancha", expresó.

Santana agradeció que no hubo heridos y aseguró que "no es la primera vez que pasa". Y recordó que "el 23 de marzo le pusieron una bomba molotov dentro del auto, cuando estaba estacionado en el centro, y antes lo habían roto a mazazos la cara. Así que bueno, la gente es muy violenta. No resiste que otra persona pueda pensar distinto y expresarte".

Seguramente "se le rompió algo al vehículo" y varios vecinos pudieron anotar el dominio. "La Policía ya tiene toda la data y seguro que se va a encontrar, por lo menos, el auto con hicieron esto", concluyó el artista.

Busto itinerante

La idea del busto nació el 27 de octubre del 2010, con la noticia del fallecimiento del ex presidente. “En realidad fue una expresión de arte, no fue muy pensada. Me salió hacerlo en forma de homenaje e hice tres de estos. Dos lo regalé y este, me lo quedé en el taller”, agregó.

Desde ese momento, intentó instalarlo un lugar público de Junín y ante la negativa de las autoridades, también lo presentó en San Martín de los Andes. Sin avanzar en ninguna de las dos localidades, el busto descansó en el taller varios años hasta que la cuarentena le dio tiempo para ordenar su local y nació la idea del "Néstor móvil".

Subió el busto del ex presidente a su camioneta y lo estacionó en varios puntos de la ciudad. Desde este verano comenzó a moverlo entre las casas de los "compañeros y compañeras" que lo solicitaban. Este lunes el vehículo estaba estacionado a metros de la Ruta 40, sobre la calle Juan Manuel de Rosas al 1100.

Fuente: La Mañana Neuquén