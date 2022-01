Insólito: el pene se le achicó 4 centímetros luego de contagiarse Covid

Tras contraer coronavirus, un hombre de 30 años aseguró que su pene se achicó casi cuatro centímetros por el daño vascular que sufrió después de contagiarse.

El paciente dijo en el podcast How To Do It que tras haber padecido la enfermedad en julio del año pasado y haber tenido que ser internado, quedó con disfunción eréctil.

“Mi pene se achicó. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio", indicó.

"Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”, se lamentó.

Los médicos le dijeron que probablemente sea permanente debido al daño vascular en su tejido eréctil. La patología se denomina "Covid Dick" o "pene de COVID-19".

Médicos citados por el Dialy Mail aseguran que las prácticas de rehabilitación que involucran medicamentos, estiramientos y dispositivos de vacío pueden ayudar a recuperar la longitud perdida.