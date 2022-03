Incidentes en protesta contra el FMI: tiraron bombas molotov y atacaron el Congreso

Este jueves desde las 14, se debate en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda. En rechazo a este acuerdo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT Unidad) junto a otras organizaciones de Izquierda realizaron distintos cortes y marchas en la zona del Congreso de la Nación. Pasadas las 15 horas se registraron graves incidentes.

La escalada de tensión y violencia inició poco más de una hora después de que comenzara oficialmente la sesión de Diputados en el Congreso. Primero se observó una quema de gomas frente al edificio y luego, un grupo de manifestantes no identificado, comenzó con un ataque a pedradas a las ventanas del Congreso, que continuó con pintadas en las paredes.

Casi media hora después del comienzo de los incidentes, la Policía irrumpió en el lugar para dispersar a los agresores.

Según fuentes de la Policía porteña, el operativo no inició antes por la presencia de familias y menores, quienes ante el inicio de la escalada de violencia se retiraron rápidamente. También se precisó que no se valló la zona desde un principio por decisión del Gobierno Nacional. En ese sentido, a su vez, fuentes a nivel nacional consultadas por Infobae señalaron que la medida de no vallar las periferias desde la mañana fue tomada para evitar que se interpretara como un acto de provocación en lo que venía siendo una manifestación pacífica.

Un hecho de gravedad se registró poco después cuando un efectivo policial fue blanco de una bomba molotov arrojada por los manifestantes y resultó herido. Otros cuatro policías de la fuerza porteña, a lo largo del procedimiento, también resultaron heridos.

Ante la intervención de la Policía, los grupos de agresores fueron desplazados hacia el lado de la Avenida Hipólito Yrigoyen con sentido hacia el Bajo porteño. En ese desplazamiento, los manifestantes también apedrearon el edificio del Senado y arrojaron de manera constante botellas y piedras a los efectivos.

Tras el accionar violento, la multitud de dispersó y se alejó de la Plaza de los Dos Congresos

El despacho de Cristina Kirchner fue atacado por los manifestantes que arrojaron piedras contra lo ventanales del primer piso del Senado, rompiendo varios de ellos. Según pudo saber LA NACION, la vicepresidenta se encontraba en el lugar en el momento del ataque.

Los objetos contundentes también impactaron contra despachos y dependencias de la planta baja y del segundo piso de la Cámara alta, afectando las oficinas de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), y del funciona el bloque del Frente de Todos que preside el formoseño José Mayans.

Hasta el momento no hay información oficial sobre la integridad de la vicepresidenta y si tuvo que ser evacuada del lugar durante el momento más intenso del ataque de los manifestantes contra el edificio del Congreso.

En el caso de las oficinas de la presidencia provisional, fuentes legislativas comentaron que uno de los ventanales ciegos (no se pueden abrir ya que tienen rejas) sufrió el impacto de una bomba de pintura, quebrándose, lo que habría provocado daños al interior de las dependencias.

Los ataques también afectaron una de la puertas ventanas del Salón Illia, que se encuentra en el primer piso del Palacio Legislativo, justo sobre la explanada; recinto donde de manera habitual se realizan reuniones de comisión en el Senado.

Con información de Infobae y La Nación