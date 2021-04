RAWSON (ADNSUR) - El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, lanzó este viernes una nueva línea de créditos para prestadores turísticos y productores afectados por los incendios en la Comarca Andina destinada a inversión y capital de trabajo.

Se trata de un financiamiento otorgado a través del Banco del Chubut por un monto de hasta 8 millones de pesos por beneficiario; con un año de gracia a tasa 0%; 9.9% durante el segundo y tercer año y 22% en el cuarto y quinto año. Además se anunció la compra de 10.000 plantas de fruta fina para reponer las pérdidas de los productores afectados.

“Una línea de crédito hasta 8 millones de pesos”

El gobernador Mariano Arcioni señaló que “a partir del relevamiento que hicimos desde los Ministerios y las gestiones realizadas logramos que a partir del lunes esté a disposición de los productores y el sector turístico una línea de crédito del Banco del Chubut de hasta 8 millones de pesos, además anunciamos que ya realizamos la compra de 10 mil plantines de fruta fina para reactivar la producción, llegando de esta forma con acciones concretas”.

Acompañamiento

“Es importante resaltar que la Provincia cumplió con todo lo que prometimos, entendiendo su preocupación y tratando de dar respuestas inmediatas, algo que es muy importante en este momento de catástrofe como el poder acompañar al sector desde cada área del Gobierno Provincial”, agregó Arcioni.

Además, el mandatario provincial sostuvo que “queda mucho por hacer pero les quiero transmitir el compromiso y acompañamiento, más allá de la situación económica y financiera estamos haciendo un esfuerzo enorme para solucionar los distintos problemas”.

Arcioni destacó que estos créditos “se suman al trabajo que viene realizando en forma conjunta desde el Banco y el IPV, con asistencia financiera a tasa cero para construir y reparar viviendas afectadas por el incendio en la Cordillera” y recordó que “cuando los visité, me reuní personalmente con muchos de ustedes y me he comprometido personalmente en dar respuestas en forma inmediata. Hacer anuncios por hacerlos no es mi forma de hacer política sino acompañar con hechos concretos que no queden en la nada”.

También destacó que “Chubut tenía asignados 390 millones de pesos en ATN, y el Gobierno Nacional para hacer frente a esta situación de forma urgente nos adelantó 200 millones que fueron directamente a los Municipios”.

Respuesta rápida

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio; Leandro Cavaco, señaló que “esta línea de créditos la generamos a través de la presencia en el territorio y la consulta a prestadores y productores y junto al Gobernador Arcioni realizamos las gestiones en Buenos Aires, y hoy esto es una realidad que a partir del lunes estará disponible”.

Además, Cavaco explicó que “está garantizado 100% por el FoGAr que es un fondo de garantías que establece el Gobierno Nacional con el cual aquellos tomadores de créditos no tienen que presentar garantías y eso allana muchísimo el camino, más allá de los requisitos que establece el banco para cualquier línea de crédito, que por pedido expreso del Gobernador se van a tratar de flexibilizar esos requisitos para que esto sirva tanto para aquellos productores que han sufrido pérdidas y sea el puntapié inicial para que aquellos que tienen perdidas más significativas con esto pueden empezar a poner de pie su unidad productiva”

Productores de fruta fina

En este sentido, el Ministro Cavaco señaló que “además tuvimos una respuesta rápida por parte del Gobernador Arcioni ante una de las demandas que tuvimos la semana pasada por los productores que tenía que ver con la perdida de plantas y platines de Fruta Fina y hoy ya estamos comprando 10 mil plantines que serán distribuidas en productores damnificados”.

“Nuestro Gobernador nos pidió que reactivemos la producción lo antes posible y es una prioridad para él y este equipo de gobierno ya que esto permitirá una reactivación de muchísimos sectores”, agregó el funcionario provincial.

Trabajo en conjunto

En tanto que, el gerente del Banco del Chubut; Gustavo González informó que “luego de un trabajo en conjunto con el Gobierno del Chubut logramos diseñar esta línea de créditos que contiene dos tramos uno para capital de trabajo que es hasta tres años y el segundo para la línea de inversión que es hasta 5 años”.

“Son líneas que consideramos favorable para la situación y ya estamos en una primera etapa poniendo a disposición capital aproximado de 200 millones de pesos que ya fue autorizado por el Directorio y comenzamos a trabajar con el listado de damnificados para controlar que sean clientes del Banco”, agregó González.

El presidente de la Asociación de Productores de El Hoyo, Diego Breide, destacó la rápida respuesta del Gobierno provincial y señaló que desde un primer momento “nos reunimos con los productores de la zona afectada y entre todos fuimos articulando acciones para revertir los daños”.

Una de las productoras, Paula Acosta, agradeció “la rápida respuesta por los plantines de frambuesas y frutilla. Nosotros somos productores de fruta fina y nos preocupaba todo lo que se quemó y lo que conlleva una plantación de frambuesa de 5 años de trabajo para volver a producir. Lo planteamos cuando el equipo de Gobierno visitó la zona y hoy tenemos la respuesta. Desde la Asociación se lo agradecemos mucho Sr. Gobernador Arcioni porque sabemos que va a ayudar a muchos productores”.