Luego de que la lluvia llevara alivio a algunas de las zonas de Corrientes afectadas por los incendios, el presidente Alberto Fernández recorrió este viernes la provincia y visitó a los brigadistas que trabajan en el lugar.

"El cambio climático es un problema del presente”, afirmó el mandatario tras el recorrido en helicóptero realizado junto al gobernador Gustavo Valdés.

“Todo ha cambiado. Hay que entender que frente a semejante cambio hay una responsabilidad individual que es la de no hacer nada que pueda sembrar un incendio. Saber que con estas temperaturas y sin agua cualquier chispa puede encender. Y hay que cambiar los sistemas de producción porque el mundo ha cambiado”, consideró.

En ese sentido, y durante la visita de la que formaron parte también los ministros Juan Cabandié (Ambiente), Wado de Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad), Julián Domínguez (Agricultura y Ganadería), el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, la asesora presidencial Cecilia Nicolini e Inés Barboza, Fernández aseguró que “son tiempos raros en el mundo”, agradeció a "nuestros hermanos bolivianos y al Gobierno de Brasil, que envió socorro con brigadas propias”.

“Julián (por Domínguez) me dijo que Corrientes padecía mucho la ganadería por los incendios. Nos comprometimos para que la producción no caiga. Para que puedan volver a levantar cabeza. Cuando hay un terremoto en San Juan, cuando se incendia la Patagonia sufre la Argentina. Somos un país. No somos 24 distritos. No podemos permitir que haya una Argentina rica en el centro y necesitada en el norte y en el sur”, expresó el presidente.

“El tiempo es hoy. Quiero llamar a la reflexión a todos. El cambio climático no es un problema del futuro. Es ahora. Es necesario afrontarlo. No somos los culpables. No hicimos el daño. Preservamos la selva, el bosque, el Impenetrable, el Iberá, el sur andino. Con esos árboles le damos oxígeno al mundo", remarcó previo a afirmar que "Somos víctimas. Ahora frente al resultado concreto debemos entender que el problema climático es un problema del presente. Ya llegó. Y debemos entender que no hay tiempo. No podemos permitirnos ver que se incendian los campos como acabo de verlos incendiados. Tenemos que evitar que eso ocurra”.

Y concluyó: “Hay bajantes históricas en el Paraná. No llueve. Todo ha cambiado. Hay que entender que frente a semejante cambio hay una responsabilidad individual que es la de no hacer nada que pueda sembrar un incendio”.