EL HOYO (ADNSUR) - Los intendentes de la cordillera de Chubut brindaron este miércoles al mediodía una conferencia de prensa por los incendios forestales que afectan a la cordillera. Allí estuvo presente el ministro de Gobierno, José Maria Grazzini y el ministro de Salud, Fabián Puratich, que se encuentra en la zona.

Grazzini indicó que por disposición del gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se ha declarado “ como zona de desastre” a las localidades afectadas por los incendios forestales. “Hemos puesto todos los recursos a disposición y se están transfiriendo fondos a los municipios para enfrentar la emergencia”, dijo y además, sostuvo que hay un relevamiento del servicio eléctrico para poder restablecer el servicio.

“Vamos a recorrer durante todo el día la zona. Hay muchas personas que perdieron su hogar”, indicó tras señalar que hay un compromiso del gobierno provincial y nacional.

Asimismo confirmó la denuncia presentada por el gobierno por los incendios. “Jamás se habían visto incendios de esta magnitud y llama la atención que en cinco lugares distintos se suceden incendios de distinto tipo”, dijo tras señalar que no brindarán mayores hipótesis ya que debe investigar la justicia.

SIN VÍCTIMAS FATALES

Pol Huisman, intendente de El Hoyo, indicó que gracias a la lluvia y al gran esfuerzo de las dotaciones de brigadas y bomberos "en este momento se está combatiendo" para apagar los focos que ponen en peligro el bosque y se realiza un relevamiento de los daños materiales.

Sobre las personas desaparecidas dijo que: "En todos los relevamientos que hicimos no hay nada de eso”, y anunció que se dispuso de un teléfono porque "entendemos que hay muchísimos autoevacuados" y el objetivo es poder ir cruzando la información. "Hoy en este momento no tenemos ninguna información de víctimas".

Por su parte, Augusto Sánchez, intendente de Lago Puelo, informó que "la foto con la primeras luces del día es dramática y sumamente dolorosa". Hay cerca de 200 viviendas que se siniestraron. Y aseguró que se debe pensar en lo que será el plan de reconstrucción por los daños. Hay un relevamiento de casas afectadas y hasta ahora "no hay que reportar víctimas".

Sobre cómo se iniciaron los incendios forestales, Sánchez sostuvo que "no está la información de las causas pero no fue una causa natural porque el día estaba totalmente despejado. Ninguno de los dos focos, Las Golondrinas y Radal, no fueron naturales".