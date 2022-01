Inauguraron la estación transformadora del barrio Stella Maris y la ampliación de la red eléctrica en Rada Tilly

En un trabajo mancomunado entre provincia, los municipios y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este martes se inauguró la ampliación de la red eléctrica de la “Línea Aérea de Media Tensión de 33 kV y Estación de Rebaje” en Rada Tilly para brindarle una doble alimentación a dicha localidad ante cualquier eventualidad y la estación transformadora del barrio Stella Maris.

La obra de “Alimentación de Energía y la Estación Transformadora Stella Maris”, inició en el año 2017 y tiene como objetivo el abastecimiento firme de los usuarios con cobertura de la demanda y sus ampliaciones en un área sensible que contempla instituciones vinculadas a la salud pública como el Hospital Regional y el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) y a la producción como el Puerto de Comodoro Rivadavia. Se llevó a cabo con una inversión global por parte del Gobierno Provincial de 385 millones de pesos.

Cabe mencionar que, en dicha oportunidad también se inauguró la ampliación de la red eléctrica de la “Línea Aérea de Media Tensión de 33 kV y Estación de Rebaje”.

Esta obra ejecutada comprende el tendido de una Línea de Transmisión Eléctrica de 33 kV para la alimentación de la futura Estación Transformadora de Rada Tilly con la construcción del campo de salida de 33 kV en la Estación Parque Industrial de Comodoro Rivadavia, con una inversión de 179 millones de pesos. Un trabajo mancomunado entre provincia y los municipios.

Al respecto, el gerente a cargo del Servicio Eléctrico de la SCPL, Sergio Santos manifestó que, “son obras que surgen en el marco del temporal que atravesaron ambas ciudades en 2017. De esta manera, la SCPL fue el nexo y el contralor entre la empresa contratista y el Gobierno de Chubut. En el caso de la Estación Transformadora Stella Maris, se trata de una obra de gran magnitud con dos transformadores de 10 MvA. La idea es poder sacarles carga a otras subestaciones para no tener sobrecargado el sistema y darle mayor versatilidad”.

“En el caso de Rada Tilly que actualmente está alimentado por una Línea de 13, 2kV, cuando se quedó sin energía durante el temporal, se estudió que posibilidades había para poder darle una segunda alimentación para mejorar el suministro y la confiabilidad del servicio. Entonces se construyó una línea que sale de Parque Industrial y entra por el oeste del ejido de la Villa Balnearia. De este modo se construyó una subestación provisoria, porque cabe aclarar, que la magnitud de la obra está en la Línea Eléctrica de 33 kV, que ya se tensionó y se dejó lista ante cualquier eventualidad”, detalló Santos.

El Gobernador Mariano Arcioni, expresó que “al principio esto parecía algo titánico, pero hoy es una realidad. Esta obra no la lleva a cabo una sola persona sino un conjunto, cuando tenemos claro el objetivo que es el bienestar de la comunidad. Esta obra abastecerá gran parte del Centro, instituciones que prestan servicios de salud y el Puerto y que, al mismo tiempo, demandó muchos recursos y brindará confiabilidad porque si no hay un proyecto energético serio no hay desarrollo posible”.

Además, el mandatario provincial, aprovechó para mencionar que se encuentran trabajando en el revamping del Parque Antonio Morán entre las obras que presentaron, pero para eso, “se necesita mirar para adelante, un trabajo codo a codo, planificación, templanza y honradez para el desarrollo de la ciudad”, subrayó.

Por su parte, desde el Municipio de Comodoro, Juan Pablo Luque señaló que, “son obras trascendentales para el desarrollo de ambas ciudades y sin energía es difícil que podamos tener un progreso y por el que tanto trabajamos a diario”. Por otro lado, el Intendente de Rada Tilly, Luis Juntos indicó que, “es una obra estratégica para la ciudad y que se reinició en el 2020 con el compromiso del Gobernador, esto garantiza la confiabilidad del sistema y el crecimiento sostenido de la localidad. Esto va a permitir que le demos energía a la Planta de Tratamiento que se va a poner en marcha en marzo de este año”.

“Quiero hacer una mención especial y, a su vez, un agradecimiento muy importante, nosotros desde el Municipio marcamos necesidades y hay un prestador de servicio que es la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que es la que armó el proyecto, que hizo la inspección y que va a operar esta obra. Y la persona que está vinculada con esto, es el Ing. Fabián Schmidt, mi agradecimiento personal para él y para todo su equipo que ha hecho mucho para que esto sea posible y una realidad”, valoró Juncos muy emocionado.

Durante la inauguración también estuvieron presentes: el viceintendente Othar Macharashvili, las diputadas provinciales María Cativa y Adriana Casanovas, el protesorero de la SCPL Mario Cambareri, el coordinador Institucional de la SCPL, Leonardo Cantos, el presidente del CABIN Armando Constanzo, el director del Hospital Regional Eduardo Wasserman, autoridades provinciales, municipales, concejales y personal de la Cooperativa