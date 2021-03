CAPITAL FEDERAL - La iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados el último domingo quedó en condiciones de ser sancionada por el Senado en la sesión de la semana próxima, que sería convocada entre el 7 y el 8 de abril, de acuerdo a senadores del oficialismo.

El proyecto que sancionó el domingo Diputados establece que quedarán eximidos del impuesto a las Ganancias los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos. También determina que los expresidentes y vicepresidentes pagarán ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

La ley tendrá vigencia al primero de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año. El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará impuesto a las ganancias y el personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras.

Al término del plenario de este martes, el presidente de la comisión de Trabajo, Daniel Lovera, consideró que "es una medida oportuna" en el contexto de la pandemia de coronavirus, y sostuvo que "significa más dinero que se vuelca al consumo y va a empezar a encender la economía".

A su turno, su par de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo que se trata de una ley "largamente esperada por los argentinos que va a traer alivio para trabajadores y jubilados y que llega con esfuerzo del Gobierno nacional" y reafirmó que "será un elemento fundamental de la reactivación del consumo y de la economía".

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que "la tradición argentina indicaba que solo el 10 por ciento de los trabajadores tributen ese impuesto y con el gobierno anterior llegamos al 20 por ciento. Ahora vamos a volver al 10 por ciento con esta modificación".

Desde la oposición, los senadores Víctor Zimmermann y Julio Cobos adelantaron que apoyarán en general la iniciativa pero que votarán en disidencia algunos puntos por estar en desacuerdo con el rango de la progresividad del impuesto y el hecho de que no tenga en consideración a los cerca de 400 mil trabajadores autónomos que tiene el país.

En respuesta a ese planteo, el ministro Moroni sostuvo que el tema de los autónomos "es complejo", recalcó que el sistema previsional "sigue siendo sostenido por los trabajadores en relación de dependencia" y que el aporte que hacen los autónomos en ese sentido "es deficitario".

El expresidente de la comisión de Presupuesto durante el gobierno de Cambiemos, el senador Esteban Bullrich, lamentó durante la reunión que el oficialismo no acepte modificaciones en la iniciativa venida de la Cámara de Diputados y advirtió que "se está perdiendo una vez más una gran oportunidad de mejorar una propuesta".

"No admiten ningún tipo de propuesta, nuestra preocupación es el empleo y esta ley no hace nada para promover la reactivación", sostuvo Bullrich, algo que fue respondido por el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, quien dijo que no compartía esa apreciación e insistió con que el gobierno anterior "duplicó" la cantidad de empleados que pagan el impuesto.

Con información de Télam