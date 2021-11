Los enfermeros del Hospital de Diadema solicitaron personal para cubrir la guardia nocturna. Sin embargo, desde el Área Programática Sur indicaron que la prioridad está puesta en conseguir un médico que pueda cubrir la demanda de 8 a 14 horas.

Myriam Monasterolo, directora del Área Programática Sur, explicó a ADNSUR que los enfermeros del Hospital de Diadema presentaron una nota pidiendo "un refuerzo" de personal de enfermería.

Según precisó, los profesionales “aducen que la mayoría son auxiliares de enfermería, y que deberían estar trabajando con un enfermero profesional, un licenciado en enfermería o un médico” para cubrir la guardia nocturna en el Hospital.

“Nos pusieron una fecha tope que sería diciembre para dejar de hacer las guardias nocturnas aquellos que no son enfermeros profesionales sino cuentan con el acompañamiento” que solicitan.

La directora recordó que hace años no hay médicos para la guardia del "horario nocturno", y señaló que hay una convocatoria pública abierta en busca de un médico que pueda cubrir el turno en el hospital de 8 a 14 horas.

Finalmente, reiteró que por ahora no se puede contar con un médico de guardia de noche, ya que no ha podido conseguir uno que tenga domicilio en el barrio y pueda realizar una guardia pasiva. No obstante, recordó que hay una guardia de enfermería y de chofer durante las noches y fines de semana.