Los nenes y nenas del Jardín N° 438 del barrio Stella Maris hace dos años no tienen clases presenciales. Jessica Núñez, mamá del Jardín, habló con ADNSUR en representación de los padres para dar a conocer la difícil situación.

Contó que en 2019 los nenes del jardín maternal pasaron a sala de 4 y comenzó la cuarentena y no tuvieron más clases. Pero este año que deberían comenzar la sala de 5, no tienen clases por el tema de la calefacción de la caldera. "No hay presión de gas y al prenderla, se apaga", precisó.

Jessica contó que si bien las autoridades de escuela han enviado notas a Obras Públicas, no han tenido respuestas hasta el momento y por eso, los padres piden una respuesta rápida porque los nenes de 5 el año que viene van a Primer Grado.

"No todos tenemos las posibilidades de tener una computadora e internet", explicó sobre la situación de las familias y contó que en su caso, ella tiene cuatro hijos que tienen que hacer zoom, entre ellos, la nena que va al jardín.

Finalmente, manifestó que los padres han decidido esperar unos días más y si no llega la respuesta, "vamos a ir a marchar".