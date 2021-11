Habló uno de los gauchos que corrió a caballo a los mapuches: "Estamos cansados"

El fin de semana, se registró un reclamo de manifestantes de la comunidad mapuche, en el territorio ocupado por la comunidad de Lof Quemquetrew, en medio de un enfrentamiento con gauchos de la zona y la policía de la provincia de Río Negro.

Allí un joven murió y otro resultó herido de bala en Cuesta del Ternero, El Bolsón. “Estábamos en una fiesta compartiendo cosas, tras mucho tiempo encerrados, y viene esta gente a hacerse dueños de todo. Uno se cansa porque el pueblo no sabe qué hacer, nadie nos defiende”, relató Víctor, uno de los gauchos que participó de las corridas.

En diálogo con Ernesto Tenembaum por radio Con vos, sostuvo que "mapuches eran los de antes que no rompían nada. Rompen la plaza, los negocios. El reclamo tienen que hacerlo en la policía, le echan la culpa al intendente pero no nos mandó él, nosotros salimos de la nada porque ya nos cansamos de que corten la ruta y un montón de cosas más”, detalló.

Conflicto Mapuche: denuncian que un hombre murió y otro fue herido de bala en El Bolsón

“A mi me salieron a corretear, ¿por qué corretean a la gente que no tiene nada que ver? Uno se cansa también, cortan la ruta y no podés pasar por ningún lado”.

En medio de esta batalla, el gaucho indicó que los golpes eran propinados "con lo que venga nomás, porque hay que darle una buena paliza a esa gente, no merecen hacer reclamos rompiendo todo; si querés reclamar reclamalo, pero reclamalo bien, sin romper nada”, señaló.

Y remarcó que “esta gente anda acuchillada, todos andan acuchillados, y nadie les hace nada porque siempre quieren tener la razón, ¿y quién nos escucha a nosotros? Los chicos no pueden salir a la calle, ¿Quiénes creen que son ellos?”.