El juicio por el homicidio del policía Cristian “Tito” Roberts condenó a perpetua a Cristian Mai Bustos, un resultado que alivió a sus familiares y amigos. Hasta que en la última semana, las imágenes que se viralizaron del video en donde la jueza Mariel Suárez y el imputado se mostraron cercanos sorprendió negativamente a su entorno y su hermana Telma Roberts, opinó sobre el tema.

En lo que se trató de un escándalo judicial, la jueza de Chubut Mariel Suárez se mostró “muy cercana” al condenado Cristian “Mai” Bustos y generó gran revuelo en la sociedad. “La veo relacionada con el asesino de Tito y me despierta un sentimiento muy feo”, dijo la mujer, incrédula.

“Como que no lo podés entender. Miro las imágenes y digo 'no, la señora estuvo sentada delante frente a mí'. No lo imaginé jamás porque es una funcionaria pública, porque es la que debe impartir Justicia ”, reflexionó Roberts en diálogo con LN +.

Habló la jueza Mariel Suárez tras el video con el preso: "No tengo una relación sentimental, no lo besé"

“Sabiendo quien es Bustos, no estaría cerca ni dos minutos. Es una profesional . Me parece mal lo que está haciendo”, sentenció la hermana de la víctima del acusado.

Tras hacerse pública las imágenes del acercamiento entre Bustos y Suárez, la magistrada dialogó con distintos medios y justificó su accionar porque, dijo, “le propuse hacer un libro” al sentenciado con su historia de vida. Roberts manifestó no entender tal explicación. “Lo trata como víctima”, indicó la mujer, indignada.

Con información de La Nación