Habló el médico que operó con un ambo donado por una carnicería:  "Trabajamos en condiciones que nadie debería"

"Lindos ambos del hospital regional. Da bronca que se llenen la boca hablando y gastando plata en actos políticos en lugar de poner la plata donde realmente hace falta. El día que los políticos se tengan que atender obligatoriamente en los hospitales públicos tal vez esto mejore. Triste esta realidad", escribió Gustavo Parera, médico cirujano del Hospital Regional, quien mostró su foto usando un "ambo" donado por una carnicería.

La situación causó gran indignación de quienes vieron el posteo del médico del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, visibilizando la compleja situación del nosocomio local, y los reclamos históricos que cada tanto se repiten.

Gustavo Parera habló con ADNSUR sobre este posteo que realizó en su cuenta personal de Facebook: "No pensé que iba a tener esa repercusión. En principio, casi fue para mis amigos", dijo. Y señaló que lo hizo cuando tras operar a una paciente se dio cuenta que el ambo decía "carnicería.

"Me pareció bizarro estar operando y después darme cuenta que con el ambo después que la viste y hablaste con la paciente, dice carnicería", dijo.

No obstante, agradeció el gesto de la carnicería de donar al hospital. "Si uno se pone a pensar, todos somos contribuyentes y con nuestros aportes ,en teoría no necesitaríamos que nadie done nada al hospital. Todos esos insumos tendrían que estar de por si ya en el hospital".

Por otro lado, Parera señaló que el posteo no tiene que ver con un cuestionamiento contra la dirección del Hospital. "Quiero aclarar que no es una cuestión de que yo esté en contra de la dirección del hospital. Los directivos del hospital cumplen una función y tratan de hacer con la plata que les dan lo que pueden. Se trata de ir parchando algo que esta pinchado por muchos lugares y que hace agua por todos".

"Lo del ambo es una astilla en toda la madera porque después hay un montón de déficits y trabajamos a veces en condiciones que nadie trabajaría o pondría en riesgo su título tal vez en esa situación"

Finalmente, sostuvo que si bien "yo no quería politizarlo. Esto es una responsabilidad de toda la gente que hace política y que tal vez, pone plata en un acto cultural para traer un montón de gente - le corresponda a la municipalidad o a la provincia - se gasta cuando se pondría poner esa plata a funcionar de mejor manera que beneficie a todos".

"Hay muchas cosas que uno ve internamente que a uno le da bronca, porque muchos de nosotros no vamos al hospital por el sueldo, vamos porque nos gusta el hospital, le tenemos cariños y nos gusta lo que hacemos", concluyó.