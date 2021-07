Luego de la polémica desatada por la presunta violación a la cuarentena por parte de un viajero que había regresado a la Argentina desde Miami contagiado con la variante Delta, habló el acusado y aseguró que nunca rompió el aislamiento.

"Fue un error, pero bueno ya me estoy ocupando de solucionarlo, porque no fue así como se dice...", explicó el abogado identificado como D.M.A en diálogo con Infobae luego de que la Dirección de Migraciones lo denunciara por incumplir las restricciones impuestas por el Gobierno.

En ese sentido, explicó que "hubo un error de Migraciones" y ahora tiene "que salir a aclararlo seguramente….pero nunca se rompió el aislamiento".

"Vinieron, no tenían el piso y el número, porque yo en la declaración jurada se ve que no lo llegué a agregar porque la hice rápido en el aeropuerto. Me llamaron, les pasé cuál era el número y el piso de mi departamento. Y nunca más pasaron y nunca más me llamaron", explicó.

En ese sentido, remarcó que si bien ya terminó su aislamiento obligatorio igualmente se encuentra haciendo cuarentena porque todavía se está recuperando.

Cabe destacar que horas atrás Migraciones manifestó que “se constató su ausencia” y que "ante la imprecisa información aportada por el viajero en su declaración jurada, pudo constatar el piso de la vivienda, dado que sólo había reportado la dirección de la propiedad horizontal, y finalmente se constató su ausencia. Aún así, el personal llamó por teléfono aportado por el viajero, también con resultado negativo”.