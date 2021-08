El caso de la profesora de La Matanza, Laura Radetich, que increpó y adoctrinó a un estudiante en medio de una clase sigue dando que hablar. La docente fue separada de su cargo, pero el presidente Alberto Fernández la defendió y dijo que el intento de adoctrinamiento fue “un debate formidable”.

En diálogo con el programa Telenoche, y aseguró que fue "un debate que se descontroló y se hizo masivo".

"En el momento fue un debate. Nunca me imaginé que iba a pasar esto, me enteré el jueves que había un video”, dijo Jeremías".

Y agregó: “Se subió de tono, pero era una clase normal. Salió el tema y ella se puso así como la vieron. Era un desafío. El desafío era estar tranquilo, mostrarle que se podía hablar, no hace falta gritar. Yo quería que me respondiera una pregunta: qué opinaba sobre la situación actual. Y ella sacó un libreto y me lo leyó de pie a cabeza”, resumió el estudiante.

Y sentenció. “La charla iba por el minuto 20 y ella no se calmaba”.