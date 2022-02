Guardavidas chubutenses rescataron a dos perros que ingresaron al agua este sábado a la mañana, en Playa Unión, y estaban alejándose de la costa sin lograr salir por sus propios medios.

Según detalló FM Tu Lugar en Facebook, el rescate ocurrió hoy entre los puestos 4 y 5.

"Los guardavidas municipales debieron salir a su auxilio y, por el susto, uno de los guardavidas fue mordido por un perro al momento del rescate", detallaron en el posteo.

Mientras tanto, vecinos y turistas que estaban en la playa en el momento del rescate aplaudieron a los guardavidas que les salvaron la vida a los dos perros.

Tras el posteo en redes, algunos usuarios se quejaron por el accionar de quienes no se responsabilizan de sus perros en la playa: "Muchas veces he visto que los surfistas llevan los perros (la última vez había un Golden como el del vídeo) que entran detrás de ellos al agua y no se hacen cargo de los pobres animales. Deberían ser más prudentes. Haya sido o no el caso, excelente accionar del personal guardavidas", escribió una mujer.