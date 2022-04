El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, habló con ADNSUR sobre el aumento de casos de gripe A en las últimas semanas en la provincia. “La gripe que circula es muy virulenta, por eso la gente se tiene que vacunar”, señaló e indicó que “es el virus de la gripe H1 N1, es el H3 el que circula pero es la misma variante”.

A continuación, recordó que ya se empezó a vacunar al personal de salud, y llegaron las vacunas de niños y niñas de 6 a 24 meses y ya se están distribuyendo la primera tanda de vacunas para quienes tienen entre 2 y 64 años, con factores de riesgo. “No llegaron las 120 mil que pedimos pero sí una parte”, informó.

“Para los que tienen cobertura social en las farmacias ya está disponible la vacuna contra la gripe, para poder aplicárselas en la misma farmacia. Seros ya las tiene y están vacunando en los vacunatorios contra la gripe”, agregó.

El funcionario provincial resaltó que “es buenísimo que la gente se quiera vacunar, esto significa que se entendió la importancia de vacunarse. Antes de la pandemia la gente no se quería vacunar contra la gripe, porque se vacunaba y decía que se resfriaba. Pero con el COVID entró el concepto, que la vacuna no es para no enfermarse, sino para no tener la enfermedad de forma grave o no fallecer”

“En 2020 la gente se vacunó más, fue un año histórico, en la primera semana se aplicaron 3900 vacunas contra la gripe”

En este marco, Puratich confirmó la llegada próximamente a la provincia de un “secuenciador genómico” , el cual solo tiene el Instituto Malbrán y otras tres provincias más, que permitirán detectar la variante de un virus. “Eso está por llegar y está en el laboratorio central que está en Trelew pero va a servir para toda la provincia”, dijo.

BARBIJO

El ministro de Salud del Chubut reiteró la importancia - más allá de que no sea obligatorio - del uso del tapabocas o barbijo. “El barbijo detiene la saliva, cuando uno habla expulsa continuamente las gotitas, es algo habitual no lo hacemos a propósito, la misma dinámica de la voz produce eso, el barbijo detiene las gotitas y disminuye el contagio", explicó.

“El barbijo se tiene que usar en esta época en los lugares cerrados, donde no vamos a poder ventilar como corresponde por el clima de invierno”, finalizó.