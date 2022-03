Ya comenzó la campaña de vacunación antigripal en Chubut, vacunando primero al personal de salud, informó a ADNSUR Lorena Abril, Coordinadora de las Campañas de Vacunación en el Área Programática Sur.

"Las personas que deben vacunarse con la vacuna antigripal, no son todas, sino personal de salud, las personas mayores de 65 años, las personas que tienen factores de riesgo, personas con obesidad, diabetes, los niños hasta los dos años y las personas que estén en situación de puerperio inmediato", explicó.

En ese sentido, señaló que "el personal estratégico igual, como el personal de policía, en relación a la situación de cada año, se amplia. En el caso de los docentes les corresponden según sus factores de riesgo".

"La vacuna antigripal se actualiza todos los años, por eso es importante darse la vacuna todos los años. Estamos convocando a toda la población, el año pasado muchos se olvidaron de la vacuna antigripal, les pedimos que se acerquen", remarcó Abril.

Aclaró que "la vacuna no previene la gripe, sino evita las formas graves de la enfermedad. No es que la gente no se va a contagiar, sino que es más leve la enfermedad. Este año comenzaron a verse casos de influenza tempranamente, en general estos casos aparecen un poco más tarde... los estamos viendo ahora porque estuvo solapado por el covid, los métodos de contagio de la gripe, son los mismos que del covid-19"

AÚN NO ESTÁ LA VACUNA PARA MAYORES DE 65 AÑOS Y NIÑOS

"Les vamos a pedir que esperen unos días a los mayores de 65 años y a los niños y niñas porque son dos vacunas diferentes, no es la misma vacuna, y no ha llegado a Comodoro, lo vamos a comunicar cuando llegue", dijo la funcionaria.

En cuanto a las personas de riesgo, "les pedimos que se acerquen con algo que acrediten el riesgo, la medicación que toman por ejemplo", apuntó.