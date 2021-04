RAWSON (ADNSUR) - El Gobierno Nacional decidió este miércoles suspender las clases por dos semanas en Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el incremento exponencial de casos de coronavirus en las últimas semanas. En Chubut se decidió no adherir tras asegurar que la situación epidemiológica es distinta.

La ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata, confirmó que en la provincia "Tenemos el 76% de presencialidad". Sin embargo, desde el Sindicato de los Trabajadores de la Educación (SITRAED) advierten que no es así.

Gerardo Carranza, secretario general del Sitraed, aseguró al respecto que “el regreso a la presencialidad no es lo que la sociedad pensaba. La presencialidad es bajísima, no se cumple lo que dijeron las autoridades. Desconozco los parámetros que se utilizaron para realizar esa tabulación. La sociedad sabe que la presencialidad no está funcionando como era esperable", dijo.

Y advirtió que hay distintos componentes "como la organización concreta de las burbujas, el estado de los edificios escolares entre otros que limitan el regreso presencial como lo marca el protocolo”.

Aseguran que hay baja presencialidad en Chubut.

En este marco, el referente gremial afirmó que se debe evaluar la situación epidemiológica por cada localidad. "Cuando se plantea la suspensión de la presencialidad, hay que analizarlo con los profesionales de la salud para definir el estado de cada comunidad. En la zona cordillerana, la circulación del virus es muy fuerte. Todavía no estamos dimensionando el costo para nuestra sociedad ante un eventual crecimiento exponencial de contagios”.

Y planteó que como gremio "entendíamos que había que volver a la presencialidad pero ahora el análisis hay que hacerlo en los entornos de vínculos sociales fuera de la escuela y no en el momento específico en que el alumno permanece dentro de los establecimientos".

Por último, aclaró que "nuestro trabajo gremial está en evitar los desvíos que se producen por interpretaciones personales en relación con la aplicación de los protocolos" , completó Carranza a Cadena Tiempo.

76% DE PRESENCIALIDAD

En una rueda de prensa en la que participó ADNSUR, Florencia Perata (ministra de Educación) explicó que “el 76% de la presencialidad se obtiene en relación con la cantidad de escuelas que abrieron sus puertas a la regreso de los estudiantes. Hay escuelas que tienen incorporados todos los grados en las burbujas".

Y expuso que "estuve recorriendo las escuelas del Interior donde pude observar todo esto. Hay otras escuelas que están en las etapas de las primeras burbujas donde estamos trabajando, impulsando y asesorando a los equipos directivos que corroboraron el funcionamiento del protocolo y determinaron que se pueden incorporar más burbujas. La presencialidad está cuidada en Chubut y estamos impulsando que cada vez se incorporen más grupos”, dijo.

Asimismo, destacó que en la región de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew y el interior se avanzó con los ingresos del personal auxiliar que –por motivos de renuncia o jubilación- estaban vacantes.

VACUNACIÓN

Perata además se refirió a la vacunación del personal educativo, y explicó que de acuerdo al esquema de vacunación del ministerio de Salud, se comenzó con la vacunación de personas mayores de 60 años y con factores de riesgo. "Hay 3900 docentes vacunados. Ya se está avanzando con el resto de los trabajadores de la Educación que no tienen enfermedades de riesgo. A medida que las escuelas se van incorporando, vamos trabajando en cada una de ellas. Cada una de ellas presenta un protocolo particular que se va a aprobando por la supervisión. El concepto general es que lleguemos a tener todos los grados con presencialidad en burbujas en el marco del protocolo”, afirmó.