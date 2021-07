Golpearon a un docente jubilado y le robaron 900 dólares y $30.000

En el mediodía de ayer martes, en la ciudad de La Plata, cuatro ladrones asaltaron a un hombre mayor que estaba en la puerta de su casa conversando con su vecina, los delincuentes armados y encapuchados lo arrastraron hacia dentro de su casa y le robaron 180.000 pesos.

El violento robo quedó registrado por una cámara de seguridad de la casa, ubicada en la calle 69, entre las calles 22 y 23. Aunque el video difundido muestra lo ocurrido en la entrada para autos de la vivienda, el robo continuó luego dentro del domicilio.

Roberto Rollié, de 64 años, estaba por salir en su auto a hacer unas compras. Abrió el portón, sacó su Peugeot 208 color blanco y lo dejó estacionado sobre la vereda. En el momento, charló unas palabras con una vecina que también estaba en la puerta.

Durante esa conversación se desató la pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, un auto gris estacionó en la salida de la cochera y bloqueó la posible salida del Peugeot.

Sin dar tiempo para alguna reacción, cuatro delincuentes descendieron con armas del vehículo gris, tomaron del cuello a Rollié, lo golpearon y lo arrastraron hacia el interior del garaje.

La vecina, Graciela, no zafó de la desesperante situación. La metieron en la casa de Roberto y quedó atrapada por la violencia de los delincuentes, que cerraron el portón, como para que no pueda verse nada desde afuera.

Por lo que se ve en el video, con un arma en la mano, uno de los delincuentes increpó a Roberto y le revisó los bolsillos. Tras varios segundos de violencia, lo levantaron y lo introdujeron en el interior de su propia casa.

"Entraron a mi casa a robar cuando saqué el coche del garage y lo detuve en la vereda. Pararon con un auto atrás. Eran cuatro ladrones armados con gorros y barbijos. Calculo que tendrían entre 20 y 40 años", detalló Roberto en una entrevista publicada por el diario El Día.

"Bajaron enseguida y me obligaron a meterme dentro de mi casa. Me decían que no grite y que lo que querían eran dólares", agregó el vecino platense, jubilado de la docencia.

En medio de la penosa secuencia, Roberto indicó que su única intención era que no se metieran en su casa: "Les pedía que no me mataran y ellos me decían que me tranquilizara, que no me iban a matar. Que les diera el efectivo. Tuvieron un desenvolvimiento como si fueran profesionales", puntualizó Roberto.

El exdocente contó que los ladrones se llevaron unos 30.000 pesos y 900 dólares que tenía ahorrados, tras inspeccionar toda la casa. También arrancaron un televisor de una pared, pero al no poder cargarlo, lo dejaron tirado en el piso.

Minutos después, escaparon en el auto gris y aún no hay novedades sobre su detención.

