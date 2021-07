José Glinski, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) participó de la 50º Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), donde expuso sobre “Caso de investigación de Lavado de Activos desde la perspectiva de la operación policial”.

La reunión, se realizó este martes y miércoles en forma virtual, y fue organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y buscó ofrecer un entorno oportuno para robustecer los vínculos de comunicación y fomentar una mayor cooperación entre las autoridades nacionales y los Estados miembros en materia de lavado de activos.

Durante su presentación, Glinski dijo que cuando asumió la gestión en la PSA, fuerza federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, se dieron cuenta que "la información criminal no estaba sistematizada y que se anteponía el olfato policial por sobre la investigación basada en la evidencia". Por eso "reorientaron el trabajo: decidieron ‘desnarcotizar’ ese enfoque por un paradigma de política criminal basado en la perspectiva económica".

"Desarrollamos software para el entrecruzamiento de datos de investigaciones criminales y elaboramos una nueva doctrina, es decir, lineamientos estratégicos para el trabajo que llevan adelante las y los investigadores en todo el país”, informó el director nacional.

Por otra parte, expresó que en general “nuestras policías se encargaron muchas veces de realizar funciones de carácter administrativo o suplementarias a los temas de seguridad, que pocas veces tiene relevancia a la hora de perseguir el delito complejo y las organizaciones criminales”.

A diferencia de estas instituciones, la PSA -creada hace 15 años- “tiene un diseño organizacional moderno que permite estructurar mejor las funciones investigativas y preventivas lo cual, a su vez, posibilita tanto la centralización de la información como la sistematización, para que luego pueda ser procesada y compartida con aquellos organismos que debe ser compartida, e incluso con áreas de nuestra propia institución”.

Glinski sostuvo que “si no se comprende el funcionamiento de las organizaciones criminales como ‘empresas económicas ilegales’, no podremos avanzar en la prevención, investigación y conjuración de los delitos. No nos debemos conformar con la detención de los eslabones más bajos de las cadenas criminales”.

El director nacional de la PSA contó que numerosas causas investigativas, producto de la pandemia, comenzaron a estancarse y pudieron ser reactivadas “cuando imprimimos la perspectiva económica y empezamos a investigar los flujos financieros de los participantes de las organizaciones criminales”. Y continuó: “Eso nos permitió avanzar, tuvimos detenciones notorias de organizaciones criminales y mejoramos muchísimo nuestra performance con la Justicia. Tanto es así, que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos como los jueces penal-económicos nos dieron un montón de causas nuevas para investigarlas desde esta perspectiva. Aspiramos a que la PSA, además de su trabajo preventivo en los aeropuertos, se constituya en una de las policías más eficaces para investigar el lavado de dinero en la República Argentina”, concluyó.

El evento fue presidido por el gobierno de Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y además de las ponencias dos subgrupos de expertos trabajaron sobre Cooperación Internacional y Decomiso, e Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Asimismo se dio seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en reunión anterior.

El GELAVEX fue creado en 1990 de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.