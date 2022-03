Una mujer fue detenida en González Catán luego de destruír un registro civil y agredir a sus empleados, tras intentar hacer un trámite y que no la dejaran por no contar con el pase sanitario.

Las imágenes del episodio ocurrido en la localidad del conurbano bonaerense inundaron las redes sociales durante la jornada de miércoles, y muestran a la señora, de 45 años, notablemente enojada por la situación.

"Llamá a la Policia que yo no me voy a mover de acá. Quiero los trámites de mi mamá", se escucha decir la agresora en un video que fue grabado por un empleado del establecimiento.

El trámite mencionado, trascendió, era el de la prueba de vida, pero al certificado médico que presentó "le faltaban datos del destinatario", revelaron los trabajadores.

"Filmame", desafiaba la mujer mientras rompía mobiliario del establecimiento ubicado en a avenida José Equiza y la calle Coronel Melián, en el partido bonaerense de La Matanza.

La mujer "se hizo presente en el lugar a los fines de realizar una diligencia y se tornó agresiva con el personal, comenzando a romper los cristales y pertenencias", motivo por el que "se la redujo y se la trasladó a la seccional", destacaron las autoridades policiales intervinientes.

Respecto al detonante de su reacción, uno de los allí presentes contó que "se le pidió que haga uno nuevo (al trámite), como corresponde".

"Esperamos que las imágenes sirvan para visibilizar que estamos desprotegidos y que las autoridades vean la necesidad, aunque sea, de brindarnos protección", cerró.

Tras la divulgación mediática del episodio la protagonista habló con TN, y aseguró: “Me cansé, ya sé que estuve mal, pero esta gente se burla de uno“

“No estuvo bien lo que hice, pero la vida no es una fantasía, es una realidad y es muy tirana. La vida es cruel y hay que dar pelea. Yo trato bien a la gente y quiero ese respeto, no que me estén manoseando y manoseando”, destacó previo a afirmar que “me tenían que hacer una planilla y un sello, y yo me iba. Yo no iba a hacer eso, pero me canso”.