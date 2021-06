Frío polar en Chubut: la sensación térmica llega a 11° C bajo cero

Este jueves, las heladas se hicieron sentir con temperaturas bajo cero en distintos puntos de Chubut, que se ubicaron entre las ciudades más frías del país.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional en su ranking de temperaturas, Esquel aparece entre las ciudades coon más bajas temperaturas con un sensación térmica de 11.5° C bajo cero y Trelew con 10.6° C bajo cero, anunciando una cruda llegada del invierno.

Mientras tanto, Comodoro Rivadavia presentó su sensación térmica más baja durante esta mañana con 5.1° C bajo cero de sensación térmica.

El meteorólogo Ezequiel Marcuzzi precisó que “las temperaturas coinciden en Esquel y Trelew porque hay -5.8°. De todos modos, el lugar más frío está en el norte del país (por la altura) donde tienen -8.5°, luego El Calafate y luego el Valle".

¿Hasta cuándo van a continuar las heladas en la región?

Marcuzzi fue concreto en su respuesta: “De acá en adelante, las temperaturas van a ir ascendiendo y -por unos cuantos días- no vamos a tener estos fríos". Y afirmó a FM Cadena Tiempo que "Después, las temperaturas no van a ser tan bajas. Mañana, se va a sentir más viento y no van a ocurrir las heladas. La proyección para el fin de semana es de temperaturas más elevadas”, anticipó.

Para las próximas semanas, se preveen temperaturas por encima de lo normal para la Patagonia, pero no tanto para el centro y norte del país. "En la cordillera llovió mucho en los últimos días y hubo algunos problemas con el río Futaleufú. Seguirá lloviendo y hay posibilida