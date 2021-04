CAPITAL FEDERAL - Días atrás se viralizó un sitio web que involucra a muchos famosos de diferente disciplinas que aceptan grabar un saludo personalizado a cambio de algunos dólares. Entre los argentinos mencionados en la lista figuran Osvaldo Laport, Rolando Schiavi, Romina Malaspina y Fredy Villarreal.

Luego de las repercusiones y críticas que se generaron sobre el tema, el humorista salió a defenderse. En una entrevista con Clarín, Villarreal aseguró: “Es una plataforma colombiana y esto existe en casi todas partes del mundo según me informaron en su momento. Hay diferentes tipos de saludos y en mi caso, lo tomo de manera muy profesional”.

Para hacerle frente a las críticas que surgieron más que nada en redes sociales, justificó su participación en la plataforma y explicó que en muchas ocasiones arma algún monólogo y recopila información de la persona a la que va dirigido el mensaje para que sea verdaderamente personalizado: “No lo tomo como un simple saludito, sino que le pongo esfuerzo y mucho trabajo atrás. No soy de los que hacen ‘un saludo para la tía Tita, feliz cumpleaños’ y cobran veinte dólares por eso”.

Además, remarcó: “A mí no se me caen los anillos por hacer eso y todos mis saludos tienen un tiempo de producción y preparación para satisfacer a quien me lo pide”.

En ese sentido, Villarreal comparó lo que hace en la aplicación con lo que puede ser un acto de presencia en algún evento, algo que es muy común entre los famosos. “Es una mirada maliciosa eso de cuestionar por ejemplo si invitan a un lugar a comer a Susana Giménez, e inclusive le pagan por hacerlo, y decir ‘con el hambre que hay en el mundo a ella le dan dinero por comer’”, sostuvo.

Al referirse al modo de cobro por los saludos virtuales, detalló: “Es con moneda virtual en dólares. Ni siquiera sé cómo descargarlo para hacerlo real. Desde la plataforma me dijeron que la gente siempre quedó contenta y destacaron la producción y creatividad que puse en cada video”.