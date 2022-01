El último domingo, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la creación del “pase vacunatorio” para la realización de actividades en lugares cerrados. Aunque aún se desconoce cuándo entrará en vigencia, el Gobierno planea aplicar restricciones para los argentinos vacunados con la Sputnik V.

Fuentes de la embajada manifestaron que la Sputnik V no es reconocida en Francia y “por el momento no se contemplan cambios sobre esta vacuna” cuando entre en vigencia el “pase vacunatorio”. En caso de se establezcan modificaciones, “dependen de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, precisó TN.

El “pase vacunatorio” fue aprobado este domingo tras un debate en la Asamblea Nacional. Busca reemplazar al “pase sanitario” que aún permanece vigente en todo el territorio francés.

Después de más de 200 años, Francia analiza prohibir el incesto

La norma, que aun no fue promulgada, establece que aquellos que no cuenten con el esquema de vacunación completo no podrán realizar actividades en lugares cerrados, tales como el ingreso a comercios gastronómicos o la visita a museos, entre otros.

Incluso, luego de que el pase de vacunación reemplace al sanitario, ya no se podrá suplir la ausencia de inmunizaciones reconocidas por el gobierno francés con un test PCR o de antígenos negativo. “Cuando entre en vigencia, solo se podrá obtener con un esquema completo de vacunas reconocidas por Francia”.

Asimismo reconocieron que los turistas argentinos vacunados con Sputnik V “tendrán el acceso a actividades muy restringido”. Una situación que, por el momento, no se modificaría hasta que “la OMS realice cambios, ya que el reconocimiento del esquema completo no cambia, ya está establecido”.