Tras el Primer Encuentro de Proveedores Mineros de la Argentina, Franchi aclaró que el máximo organismo de la ciencia argentina no comparte las críticas a la actividad minera que se debate en Chubut, por el posicionamiento y opinión que tomaron algunos investigadores de diversas disciplinas.

"Cuando aparecen investigadores del CONICET dando su opinión sobre cualquier tema, esa no es la opinión del CONICET, es una persona particular, no es lo mismo. Es un tema que para nosotros es un poco problemático porque nadie va a prohibir a nadie dar su opinión", sostuvo la presidenta del Consejo.

"Muchas veces en la prensa aparece algo como 'El CONICET dice...' y no es así, sino que tal o cual investigador lo dice", indicó.

A su vez remarcó que "hay temas que son problemáticos pero tienen una fuerte discusión relacionado con lo ambiental, no sólo con la minería, también con transgénicos y otros, aparecen grupos de investigadores del CONICET pero esa no es la opinión del CONICET ni la contraria".

Y agregó: "Es sólo la opinión de un grupo y lo quiero aclarar porque nos trae problemas porque no es que le preguntaron al CONICET que opinaba, es un investigador o investigadora que da su opinión", expresó la funcionaria científica.