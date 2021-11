Fitito, el amigo perruno de una nena de 4 años egresará del jardín junto a su pequeña dueña

La tierna historia tiene su origen en Suipacha, Buenos Aires, en donde Fitito y Luisi asisten juntos al jardín desde que la pequeña Luisiana comenzó esta etapa educativa.

“Es el fiel amigo de mi hija ellos comparten todo. Pero algo que este peludo hace, es acompañarla cada día al jardín. Desde salita de 2 que él va todos los días. No le importa si hace frío, calor o llueve, él la acompaña”, comentó Fernanda, la madre de Luisiana, en las redes sociales, donde compartió la enternecedora historia que se hizo viral.

“El primer año no se movía del jardín, él la esperaba afuera por no tener delantal. Al pasar el tiempo comprendió que su amiguita estaba con un grupo de seños con un corazón enorme y que cuidaban muy bien de ella, que él ya podía regresar a casa, aunque varias veces se sigue quedando. Los días que no se queda es muy puntual para ir a buscarla”, relató la madre orgullosa.

Por ser externo a la institución y no contar con delantal (según la madre), Fito no podía ingresar o quedarse en el jardín. Rara vez lo hizo por la picardía de las seños, que entendían que el perrito no representaba peligro alguno.

Falta poco para que Luisi termine el jardín, y Fito, que la acompañó durante todo el proceso, también será parte de su finalización.

Un día la pequeña mascota llegó con un delantal producto del diseño de las propias madres del curso, “y así fue como la directora Mariana del Jardín 905 le permitió ingresar”, festeja Fernanda, cerrando la historia anunciando que “este año FITITO egresa”.