Final feliz para Roko: le dieron el alta, se reencontró con su rescatista y vivirá con su familia

Y también llegan las buenas noticias. Este miércoles, Roko fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud. Su rescatita Pablo Grane, amablemente fue a su reencuentro y volvieron a festejar que siga con vida. Otro dato importante para el futuro del perrito es que, si bien en un principio su familia había decidido darlo en adopción, decidieron quedarse con él.

Según informó Paola Oliva, quien impulsó la colecta solidaria para que el perro pudiera ser atendido, el dinero recaudado se destinó para pagar su castración y los medicamento que necesita para ponerse fuerte.

Fue atendido amablemente por el personal de la veterinaria Roca, quienes lo cuidaron muy bien, según cuenta en su posteo de facebook Oliva.

En relación al sobrante de plata que quede luego de las atenciones médicas de Roko, será destinada a manos de rescatistas para que sea atendido algún otro perrito que necesite.

EL HEROE

Pablo Grane se convirtió este martes en el héroe del día cuando, sin vacilar, se arrojó al mar y rescató a un perrito que se estaba ahogando en la zona del paseo costero de Comodoro. "No dudé ni un minuto en tirarme, sentí que tenía que estar ahí", aseguró en contacto con ADNSUR.

Con ayuda de escaleras y sogas, Pablo se lanzó al agua con su traje de neoprene y logró atrapar al canino que se encontraba a unos 50 metros del muro de contención. Otro joven, un guardavidas, también se tiró al mar para ayudar a "sacarlo, atarlo y subirlo".

En diálogo con esta agencia de noticias, Pablo contó: "Venía transitando por la avenida camino a zona norte y me llamó la atención la gente agolpada sobre la costanera. Casi no paro pero cuando vi a los bomberos me di cuenta que estaba pasando algo serio".