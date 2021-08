Luego de que se difundieran las imágenes del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos durante la cuarentena estricta, en las últimas horas se conoció que una de las participantes del evento, Stefanía Domínguez, es oriunda de Chubut.

Su participación fue una de las que más resonó en los medios nacionales dado que su abogado, Mauricio D'alessandro, es un habitué de los programas televisivos, y tras afirmar ayer que pedirían la nulidad del decreto que estableció la prohibición a la circulación, hoy dijo que las difundidas hasta el momento no son las únicas imágenes tomadas durante el evento.

“Había 10 personas, todas tomaron una o dos fotos, por lo tanto hay más de 20 fotos de esa noche. Esas personas les enviaron fotos a su mamá, a su tía Tota, a su pareja porque, obviamente, cuando vas a Olivos le querés contar a todo el mundo”, aseguró el letrado en diálogo con María O’Donnell en Urbana Play.

En ese sentido, planteó que la filtración de las fotos no fue con intenciones de dañar al Gobierno.

"Acá empezaron a decir que eran prostitutas, que habían organizado una orgía y que realizaban un trencito erótico, entonces algunos de esos 10 se dio vuelta y les mostró las fotos a alguien que los acusaba para decirle que era mentira, esa es la conclusión que saco”, afirmó.

Cabe destacar que horas antes, en relación al DNU presidencial, D'alessandro había considerado que "para limitar el derecho de reunión y circulación es necesario que los decretos pasen por el Congreso y en este caso eso no sucedió, por lo tanto Stefanía no cometió ningún delito".

"Encerrar a una persona en su casa es casi como una prisión domiciliaria”, argumentó.

Y cerró: “Ella me mostró las fotos que tenía en el celular y la primera, la que mostró Eduardo Feinmann, no la tenía; le pregunté si sabía quién la tenía y me dijo que no”, dando a entender que no fue quien filtró la imagen de la polémica.