Fernando Desio, el hombre detrás de la radio que revolucionó el aire de la Patagonia

Fernando Desio (52) aún recuerda con sus ojos de adolescentes aquellos días en que trabajaba como repositor en la Cooperativa obrera de Bahía Blanca. En su mente atesora las tardes en que acomodaba jabones de pan a 10 centímetros del piso, pero también aquellos viajes a Buenos Aires en que iba a ver a su padre y se rodeaba con todo el glamour de la farándula porteña, entre Anamá Ferreyra, Judith Gabbani, y Julio Iglesia, quien fue amigo de su padre y alguna vez entrevistó para el proyecto que lidera hace varios años.

Fernando es el creador de NQP Radio, el programa que nació en La Plata hace 28 años y terminó convirtiéndose en una gran cadena patagónica que hoy une Ushuaia con Bahía Blanca, siendo su base principal Comodoro Rivadavia.

El locutor no puede evitar emocionarse cuando recuerda aquellos de tiempos de adolescente, y con orgullo dice. “Me emociono porque siempre me rompí el lomo para lograr lo que hoy tengo. Más allá de que hoy me acompañen seres maravillosos, como son mis socios y mi familia, he pasado muchas cosas para lograr este presente: 28 años de Nada Que Perder, 10 como NQR Radio y 6 como NQP Radio Cadena Patagónica. Son 7822 programas interrumpidos. Algunos se preguntan cómo puede ser que los tengas contados, pero bueno, los momentos más hermosos de mi vida los pase en la radio y los más feos también, porque alguna vez deje a mi viejo internado en coma en Buenos Aires para ir a La Plata a hacer el buen día, buen día, y la gente me daba el apoyo que me da hoy”.

Por estos días, Desio ya no vive en la ciudad de las diagonales y tampoco en la cuna del básquet argentino. Hace 6 años, desde febrero de 2015, está radicado en Rada Tilly, haciendo crecer el monstruo en que se convirtió NQR Radio Cadena Patagónica, la marca que se escucha en 28 ciudades de Argentina y que impuso un nuevo concepto al momento de pensar una repetidora. Pero vamos al principio.

La historia de Desio comienza en Bahía Blanca. Allí nació y creció. Único hijo de padres separados, se crió entre la realidad de su madre y el trabajo de su padre, un hombre que fue representante de modelos como Anamá Ferreyra, Paula Domínguez, Pata Villanueva, Araceli González, y Ana Paula Colombini, pero también relacionista público y amigo de Julio Iglesias, y Monti y Roccasalvo.

Cuando terminó la secundaria, lejos de elegir la comunicación o la locución, Fernando eligió Derecho, estudiando en forma libre; primero desde su ciudad natal y luego desde La Plata. Pero como dice estudió derecho hasta que se torció, y una vez que se dio cuenta que lo suyo iba por otro lado, decidió quedarse con la radio.

En su ciudad natal Fernando participó en diferentes programas, hasta que 1993 creó Nada Que Perder, en Fm Espacio 92.7 MHz, convirtiéndose en menos de un año en uno de los programas más escuchados de la ciudad.

El ciclo duró dos años hasta que un día quiso irse a La Plata, al darse cuando que la universidad a distancia era más compleja de lo que pensaba. Allí, por supuesto aprovechó los contactos de su padre y encontró su lugar para seguir con el ciclo, algo que recuerda.

“Un día le dije a mi viejo me gustaría hacer radio y me dijo voy a hablar con gente de Diario El Día, que era Radio 10 de La Plata de Raúl Kraiselburd. Así, empezamos en diciembre del 96 siendo la única producción independiente de la radio”.

Fernando recuerda esos años como si el tiempo no hubiese pasado. Cuenta que el programa iba los sábados por la noche pero llevaba una gran preproducción, editando las entrevistas que su padre le hacía a modo de notero, aprovechando los espectáculos donde estaba presente.

Eran horas y horas de edición para hacer un recorte de unos minutos, y brillar mientras otros se estaban preparando para disfrutar de la noche de sábado. Por supuesto, él a su manera también lo disfrutaba.

El programa fue un éxito en la ciudad de las diagonales, tanto que terminó siendo el suplemento de espectáculos del Diario Día. “Teníamos toda la movida de la noche de La Plata y nos fue muy bien. Mi viejo para hacerme el aguante me hacía las notas con todo el ambiente artístico, pero era trabajar fuertemente para el sábado a la noche”, recuerda.

NQP fue tan exitoso que incluso en el año 2000 lanzó su propia revista, en donde entrevistaban a diferentes artistas famosos. Sin embargo, un día la radio cambió de estilo, y Fernando y compañía tuvieron que buscar nuevos aires.

Junto a su amigo y socio de entonces armaron Radio Brown de la ciudad de Ensenada y luego llegó Cadena Music en La Plata. Por supuesto siempre NQP estaba en la grilla de programación, y así un día comenzaron a girar por la costa, buscando el mango y para estar donde estaba la gente.

Fue en esos días de arena y sol en que comenzó a gestarse lo que hoy es NQP Radio, aunque por ese entonces todavía no lo sabían. Fernando y su socio, en tiempos en que internet era un lujo, comenzaron a armar desde la costa las primeras transmisiones vía Streaming. A diferencia de ahora, esas transmisiones no se escuchaban por internet, sino que eran el nexo perfecto para llegar a la estación de radio, y emitirse el programa como si lo estuviesen haciendo desde La Plata, con la diferencia que estaban en San Bernardo, Gesell o Pinamar.

Así arrancó el concepto de ser locales en todos lados a pesar de la distancia, y la primera gran oportunidad para Fernando.

UN NUEVO CONCEPTO

Cuenta que una tarde estaba en la radio en Pinamar, cuando llegó una persona de Bahía Blanca y al saber que era lo que hacía lo invitó a armar el proyecto en su ciudad natal. Con mucho que ganar y poco que perder, Fernando armó las valijas y volvió a la ciudad donde alguna vez había sido repositor para realizar un proyecto de radio que duró tres años y medio.

Pero un día decidió independizarse y crear una radio a la calle. Así nació NQP Radio, en la calle Thompson de Bahía Blanca.

El objetivo del proyecto, que creo junto a Gimena Laserna, la esposa y madre de sus hijos Francesca y Giovanni, era entretener a la gente, y poco a poco el “buen día buen día buen día, buen Día, buen díaaaaa” se terminó convirtiendo en una marca registrada, entre música, información y sobre todo buena onda.

Es que como dice Fernando, la gente que lo acompañó en los peores momentos merece “que todos mis días sean los mejores para ellos”. Por eso, más de una vez tuvo que ponerse la nariz payaso a pesar que por dentro no era todo felicidad.

Su frescura, la buena onda del programa y la audiencia terminaron siendo un imán para anunciantes, y así, gracias a una de las tantas empresas que confió en su producto, un día le llegó la oportunidad que le cambió la vida.

Sus actuales sociales le ofrecieron replicar el proyecto en Comodoro Rivadavia, y el resultado fue tan exitoso que tiempo después decidieron abrir el juego a toda la Patagonia. Así en agosto de 2015 se creó NQP Radio Cadena Patagónica, proyecto que gerencia Danilo Santerre, su mano derecha.

Si bien el proyecto nació en Comodoro, NQP Radio luego llegó a Ushuaia (103.5), Rio Grande (91.5), Tolhuin (94,7), uniendo las tres ciudades de Tierra del Fuego. Más tarde vino Punta Alta, Río Gallegos (91.7), Coronel Suárez, y otras ciudades.

En la actualidad NQP Radio llega a 28 ciudades, en la mayoría de los casos teniendo un local y personal en cada ciudad; en otra en cambio, en dúplex con otras emisores, como es el caso de la 96.5 MHz de Las Grutas y Paraíso 42, radio líder de la Comarca Andina que se escucha en El Bolsón, Golondrinas, Epuyén y El Hoyo.

Como dice Desio, el concepto es claro, ser local en todos lados. “Eso es a lo que apuntamos, que lo que estás escuchando en Comodoro Rivadavia lo estés escuchando en Ushuaia, en San Martín de los Andes y en Punta Alta. Pero el oyente también se puede comunicar con cada conductor que está en la radio a través de la línea WhatsApp (2914227227) y sentir que está en su ciudad, porque puede hablar conmigo, con Ile, Danilo, Gabriela y pedir canciones, interactuar con nosotros o y participar de los concursos de cada ciudad. Entonces si vos ganás las facturas en Ushuaia, vas a retirar churros de Eureka 2 que es nuestro anunciante, pero si no te gustan los churros y no tenemos anunciante te lo compramos nosotros y transferimos el dinero a la panadería que vos quieras”.

Desio se siente orgulloso del concepto que armó con NQP Radio. También que sea la radio del 0 Kilómetro, tal como la define luego que sortearon dos autos: uno que se llevó Patricia Betancur de Bahía y otro Silvia Ávila en Comodoro. Y por supuesto también se siente agradecido. “Siempre pensé en lograr algo grande y la verdad que esto es muy grande y me llena de satisfacción. Estoy muy agradecido a los oyentes y los anunciantes que son los que nos respaldan todo el tiempo porque somos una radio completamente independiente de cualquier aspecto político que te ocurra, entonces el objetivo es entretener a la gente, pero el secreto está en entretenernos para entretener a la gente, por eso funciona. Yo siempre digo que una de las cosas muy importantes que me pasó fue en Comodoro, cuando me premian como el elegido de la gente en los premios la Voz del Golfo. Ese fue el premio más lindo, porque no es que te votan los pares, sino la gente, la persona que se despierta con voz y la pasa bien en la radio. Eso fue lo primero maravilloso, y lo segundo que a mis 52 años me llegue el reconocimiento y una cadena de radio tan fuerte, porque uno cuando es más chico tiene la ambición de jugar en el escenario de Capital Federal, y la gente que confió en mí me puso en este lugar es maravilloso”.

Como buen emprendedor, que se jacta de pensar, decir y hacer, Fernando quiere ir por más. Asegura que NQP Radio está en un 40% y aún le falta madurar. Sueña con replicar el proyecto en el norte, iniciar un proyecto de franquicia, y ampliar el juego a Tv, redes sociales y Youtube, por supuesto bajo el mismo concepto, seguir entreteniendo a la familia y haciéndolos sentir en casa, desde cualquier punto del país, total a esa altura del partido no hay Nada Que Perder.