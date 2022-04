Federico Bal se accidentó este viernes en Brasil mientras grababa algunas escenas para la nueva temporada de Resto del Mundo, que se emite por El Trece. Según informaron en en LAM (América), el conductor sufrió una caída mientras practicaba parapente y deberán operarlo.

La panelista Pía Shaw explicó que el hecho ocurrió en la isla Paraty: “Estaba en un parapente con motor, y parece que ese motor se cae sobre su brazo y se habla de fracturas expuestas”, describió, aunque aclaró que había ocurrido recientemente y todavía no le habían brindado precisiones sobre el accidente. De todas maneras, llevó tranquilidad a los espectadores: “Está bien, no está grave, pero lo que me están diciendo que está en un grito de dolor, porque es dolorosísimo”.

A su vez, comentó que están barajando la posibilidad de trasladarlo a San Pablo para que pueda ser operado, y explicó que hay más de cuatro horas de viaje por ruta hasta la ciudad brasileña. “En un momento se habló de traerlo a Buenos Aires, pero prefieren llevarlo a San Pablo, así que están viendo si podría ser en avión para acelerar los tiempos”, contó.

“Llegó hace cuatro días, estaba todo bien, venía mostrando en su Instagram todas las actividades que hacía, y esto pasó recién mientras estaba haciendo este deporte extremo”, completó.