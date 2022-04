En las últimas horas, un usuario de redes sociales conocido como "lomaspopucom" difundió una fake news que aseguraba que Santi Maratea había muerto, ante esta repudiable situación, el influencer publicó una serie historias para desmentir la información.

"Holis. ¿Se pueden calmar? Cómo van a inventar que me morí? Estoy vivo, acabo de llegar a la Argentina, pero cómo van a inventar que me morí, es la fake news de la fake news", comenzó diciendo el influencer solidario.

En su descargo también dejó entrever una indirecta contra un periodista y le hizo un pedido especial a sus seguidores: "Tipo... pasó Daniel Hadad y dijo: 'che, no da'. O sea no da. Calmense y no preocupen a nadie de mi familia".

Ante la baja de suscriptores: ¿Qué pasará con los usuarios de Netflix que comparten la misma cuenta en distintas casas?

Maratea regresó este martes a Buenos Aires luego de pasear por California, Estados Unidos, donde adquirió una remera Gucci para llevar al Coachella.