La Primera Dama, Fabiola Yáñez, quien preside honorariamente la Fundación Banco Nación, entregó 60 sillas de ruedas en forma gratuita en conjunto con la ONG nacional Cilsa y con la ONG Walkaboout de Reino Unido, que proporciona sillas de ruedas y rehabilitación en distintas partes del mundo, pero que además financia la investigación para encontrar una cura a la parálisis.

En esta primera etapa se entregaron 60 sillas de ruedas a niños, jóvenes, y adultos en la ciudad de Santa Fe con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, ya se anticipó que estas forman parte de 600 que serán entregadas el próximo año para promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo.

"La silla de ruedas me sirve para salir, me dio un aliciente para no quebrantarme. Eso fue lo que me cambió la vida, poder decir: "Quiero comprar algo para mi nieto y voy a comprarlo yo", expresó María Teresa, una de las beneficiarias de la iniciativa.

El acto se realizó el martes en el estadio cubierto “Héctor Hugo Leurino” del Complejo Polideportivo de CILSA, ubicado en Avenida de la Constitución Nacional (ex Mar Argentino) y Ruta 11, en el barrio Varadero Sarsotti de la ciudad de Santa Fe.